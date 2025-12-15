Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia y Andalucía

El paso de la borrasca Emilia por la Península este domingo marca la situación meteorológica especialmente en la Comunitat Valenciana y Andalucía, en aviso rojo y en "peligro extraordinario" por lluvias. Tanto Valencia como Almería se preparan para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos.

En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.

Elena Martínez La borrasca se ceba con el litoral sur de Castellón con "diez horas de lluvia ininterrumpida" La Aemet ha informado pasadas las 21:00 horas que la situación meteorológica en la C.Valenciana continúa sin cambios. De momento, las fuertes lluvias azotan el litoral sur de Castellón, donde según matiza la Agencia Estatal de Meteorología "ya llevan diez horas de lluvia casi ininterrumpida". "La intensidad es moderada en algún momento de forma puntual fue fuerte en zonas entre Borriana y Nules", ha señalado.

Elevan a rojo el aviso por lluvias en el Levante de Almería y activan el sistema Es-Alert La Junta de Andalucía ha elevado este domingo a nivel rojo –riesgo extremo– el aviso por lluvias en la comarca del Levante almeriense, que se suma a las del Valle del Almanzora y Los Vélez, y ha enviado un nuevo mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles de la población afectada. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado minutos antes de las 20:00 horas de que la borrasca Emilia "sigue afectando a Andalucía" con especial intensidad en la provincia de Almería, motivo por el cual se ha extendido el aviso de peligro extraordinario a los nueve municipios del Levante. Como medida de protección civil, el 112 ha activado el sistema 'Es-Alert' para notificar los riesgos y pautas de actuación a los vecinos de esta zona.

Rescate en un vehículo en Vila-real Los bomberos han tenido que rescatar a dos personas que se habían quedado bloqueados por la lluvia en el interior de su vehículo en el municipio de Vila-real, como ha informado el consorcio en un comunicado, en la que explican que han debido usar una embarcación. "En un primer momento, su vehículo ha quedado bloqueado por el agua y, cuando han tratado de continuar a pie el trayecto a casa, la falta de movilidad de la mujer junto a la inundación de la calle les ha impedido seguir -, explican-. Los bomberos los han tenido que evacuar en embarcación del Consorcio hasta su vivienda".

Riesgo hasta la tarde del lunes La madrugada puede ser complicada climatológicamente hablando. Y también la mitad del lunes. Aunque en principio la alerta roja se mantiene hasta las seis de la madrugada y luego decae a nivel naranja en el litoral de la provincia de Valencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa que el "riesgo meteorológico" no se reducirá de forma notable hasta el lunes por la tarde.

Lo peor del temporal, esta noche Lo cierto es que lo peor del temporal se espera entre las 22 horas y la una de la madrugada cuando el frente de tormentas, activo de forma intensa en el mar por el momento, se desplace a la costa del litoral norte de Valencia y sur de Castellón, cuando se podrían registrar hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de tres horas. Entre las cuatro y las siete de la madrugada, estas mismas zonas podrían recoger hasta 40 l/m2.

Lluís Pérez Emergencias mantiene las recomendaciones durante la madrugada y pide alejarse de cuencas y barrancos Cautela y prevención durante la madrugada. Eso es lo que ha pedido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l'Eliana para seguir la evolución de la borrasca Emilia y la alerta roja. La principal noticia es que no hay noticias: es decir, la alerta roja se mantiene hasta las seis de la madrugada, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); y, por tanto, la Generalitat Valenciana mantiene las recomendaciones estipuladas esta mañana: no cruzar zonas inundables, alejarse de cauces y barrancos por posibles crecimientos repentinos del caudal y estar pendiente de las autoridades, del 112 para los consejos generales, y de las autoridades municipales. De ellas depende, directamente, la cancelación o no de las clases, algo sobre lo que Valderrama no se ha pronunciado.

València suspende clases en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur El Ayuntamiento de València ha decidido suspender las clases este lunes por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo. En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Ayuntamiento. Estas decisiones se han adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de las 18 horas de este domingo tras conocer que en la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) se ha informado de que a partir de las 06 horas del lunes la alerta pasará a ser naranja por lluvias y tormentas y se mantendrá hasta las 12 horas del lunes 15 de diciembre. Por esta razón, se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento para las situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados.

Sara García Paiporta suspende las clases mañana El Ayuntamiento de Paiporta ha anunciado a las 18 horas, tras la reunión del Cecopal, la cancelación de las clases en los centros educativos del municipio para mañana lunes 15 de diciembre. Además, suspende también las actividades lúdicas y sociales previstas al aire libre en los centros municipales y de Joventut. También se suspende el mercado ambulante y todas las actividades deportivas y culturales en espacios tanto interior como exterior.

Inés Sánchez Las lluvias de la borrasca Emilia avanzan hacia Catalunya, con avisos amarillos en Tarragona y Lleida La borrasca Emilia mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país este lunes, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el Levante y sureste peninsular, especialmente durante la primera mitad del día. Estas precipitaciones ya están llegando a Catalunya en la tarde del domingo. Aunque el Meteocat ha afirmado que "por el momento son débiles y acumulan cantidades escasas", el servicio meteorológico ha emitido avisos amarillos por intensidad de lluvia desde esta madrugada en Tarragona y, a partir del mediodía, en algunas zonas de Lleida. Según la previsión, un frente entrará en contacto con la borrasca Emilia provocando que las lluvias fuertes o muy fuertes se extiendan también a Catalunya. Meteored, apuntan que el mayor riesgo en Valencia estaría asociado a los "trenes convectivos", que impactarían "desde las cuatro de la tarde, prolongándose hasta bien entrada la madrugada". Estos picos de precipitación podrían ir extendiéndose a zonas de Castellón y sur de Catalunya".