Catalunya registra acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en una sola mañana tras el paso de la borrasca Emilia

El paso de la borrasca Emilia por Catalunya ha dejado acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en varios puntos del territorio y descargas de tres litros por metro cuadrado en apenas un minuto. Se trata de registros excepcionales que se han dado en tan solo una mañana y que presagian días de intensas lluvias. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos por acumulación y por intensidad de lluvias desde este lunes hasta como mínimo el miércoles. Protecció Civil ha activado la prealerta de su plan frente a inundaciones y reclama a la población extremar precauciones mientras dure este episodio y, sobre todo, alejarse de ríos, rieras y barrancos en Terres de l'Ebre y litoral de Tarragona ante posibles inundaciones y crecidas repentinas de los cauces.

Los registros apuntan a que en cuestión de horas Emilia ya ha dejado cifras excepcionales en Catalunya. En tan solo una mañana, en municipios como Falset, en provincia de Tarragona, se han acumulado hasta 152 litros por metro cuadrado y todo apunta a que las lluvias seguirán descargando con fuerza en la zona durante toda la jornada. En localidades como Torroja del Priorat o el Perelló se ha superado de largo el umbral de los 85mm en pocas horas. También destacan registros como los de Alcanar, donde se han acumulado más de 25 litros en apenas 30 minutos y hasta tres litros por metro cuadrado en apenas un minuto.

Meteocat ha activado decenas de avisos de nivel amarillo por acumulación y por intensidad de lluvia en toda Catalunya desde este lunes por la mañana hasta el miércoles a mediodía. Este lunes, a partir del mediodía, los avisos se centran en el tercio nordeste, desde el Garraf hasta el Solsonès y llegando hasta el Empordà, donde se podrían acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 24 horas y tormentas torrenciales que podrían descargar más de 20mm en 30 minutos. El martes, los avisos se extienden en todo el litoral y prelitoral catalán, desde el Empordà hasta Terres de l'Ebre, ante un escenario de fuertes precipitaciones. Y el miércoles se espera que las lluvias más intensas se concentren en el litoral de Tarragona así como en el extremo sur del territorio.