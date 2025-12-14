Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?

El sábado por la tarde todo apuntaba en la misma dirección: el domingo iba a ser un día especialmente complicado en Valencia debido a la formación de tormentas que dejarían importantísimos acumulados de lluvia en el litoral de la provincia.

Sin embargo, y aunque las precipitaciones no han dejado de caer durante toda la jornada en Valencia, no lo han hecho con la intensidad que se esperaba. O, al menos, no como anunciaban todos los modelos de predicción meteorológica.

¿Eso significa que se han equivocado? No. O, al menos, no lo han hecho por completo. Porque llover está lloviendo. Y mucho. Sólo que no lo está haciendo donde se temía (y se pensaba) que pudiera hacerlo: en la costa de Valencia.

Dónde están las tormentas que se anunciaban en Valencia

Hasta las cuatro de la tarde, las tormentas estaban descargando con virulencia pero en el mar, a apenas unos kilómetros frente a la costa de Valencia, y no tierra adentro. Esto es lo que está evitando que la población en Valencia sufra los efectos más adversos de este episodio de lluvias torrenciales que, por contra, sí han caído en puntos de Murcia y Almería, donde han provocado inundaciones y fuertes granizadas.

En torno a las dos de la tarde, dos intensas tormentas aliviaban su carga de agua en el mar, frente a la costa de València ciudad y al litoral de Sagunt. La influencia de la primera llevaba lluvia tierra adentro en puntos de l'Horta y la Ribera, mientras que la segunda se adentraba hacia la Vall d'Uixó y los territorios de Castellón situados más hacia el interior.

Precaución: todo puede cambiar en muy poco tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte, no obstante, que las circunstancias que influyen en la formación de esas tormentas pueden variar en cualquier momento y, con ellas, modificarse el comportamiento y desplazamiento de las tormentas; de ahí la importancia de mantenerse informado y seguir la evolución de las lluvias, ya que todo puede cambiar radicamente en cuestión de minutos.

Por el momento muchos municipios están con la mirada en el cielo y a la espera de la actualización de la evolución de las lluvias que la Aemet ha anunciado para esta tarde. A partir de ese momento, será cuando muchos acuerden las restricciones que afectarán a la población en las próximas horas, como la suspensión de las clases el lunes. Algunas localidades, no obstante, se han adelantado y ya han anunciado que no tendrán actividad lectiva en sus municipios.