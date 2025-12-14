Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RaphinhaHéctor AlterioEurovisión JuniorLeire DíezAntonio Muñoz MolinaEducaciónPádelVirgen de MontserratCopaternidadLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Lluvias y tormentas

Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia

Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia para este domingo

La Aemet advierte de fuertes lluvias este fin de semana en Valencia por la llegada de la borrasca Emilia.

La Aemet advierte de fuertes lluvias este fin de semana en Valencia por la llegada de la borrasca Emilia. / Perales Iborra

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paso de la borrasca Emilia por la Península este domingo marca la situación meteorológica especialmente en la Comunitat Valenciana y Andalucía, en aviso rojo y en "peligro extraordinario" por lluvias. Tanto Valencia como Almería se preparan para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos.

En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.

Actualizar

TEMAS

  1. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  2. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  3. La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
  4. Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: 'Estos alimentos son lo peor para tu corazón
  5. Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona
  6. La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar
  7. Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
  8. La víctima de Bellcaire fingió estar muerta para evitar que su pareja la acabara matando

Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia

Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia

València cierra el domingo parques, jardines y cementerios ante la alerta naranja por lluvias

València cierra el domingo parques, jardines y cementerios ante la alerta naranja por lluvias

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas

Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas

Llegan cambios a Catalunya: más frío, humedad y niebla en distintos puntos del territorio

Los nuevos mapas del tiempo de TV3 revolucionan a la audiencia: "¡Que no lo toquen más!"

Los nuevos mapas del tiempo de TV3 revolucionan a la audiencia: "¡Que no lo toquen más!"

¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas

¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas

El Meteocat llama a la prudencia en Catalunya: día, hora y lugares afectados por la próxima nevada

El Meteocat llama a la prudencia en Catalunya: día, hora y lugares afectados por la próxima nevada