Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia

El paso de la borrasca Emilia por la Península este domingo marca la situación meteorológica especialmente en la Comunitat Valenciana y Andalucía, en aviso rojo y en "peligro extraordinario" por lluvias. Tanto Valencia como Almería se preparan para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos.

En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.

El litoral valenciano, en riesgo extremo a partir del mediodía El litoral de toda la provincia de Valencia entrará en nivel de riesgo extremo a partir de las 12 horas, un nivel de peligro que se mantendrá al menos -las previsiones pueden actualizarse a medida que avance la borrasca Emilia- hasta las seis de la madrugada del lunes. Aunque las primeras horas del domingo puedan ser más tranquilas, meteorológicamente hablando, se debe mantener la alerta y las medidas de prevención porque la situación irá empeorando a medida que avance la jornada dominical. Como recordó ayer Emergencias en un mensaje Es-Alert enviado a las 19.23 horas del sábado, se recomienda evitar desplazamientos, acercarse a cauces y barrancos y, en caso de encontrarse en zona inundable, se pide poder refugiarse en zonas altas. De hecho, muchos municipios -València, entre ellos- adoptaron ayer medidas preventivas y algunos de la zona cero del 29-O, como Aldaia, se blindaron frente a posibles avenidas de agua y han suspendido su actividad al aire libre. También el estrato deportivo ha suspendido o aplazado muchos de sus encuentros programados.

70 litros en Ondara; 46,8 en Valencia Según datos de las 06:30 horas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias, en la provincia de Alicante se han contabilizado en las últimas cuatro horas 70 litros en Ondara, 49,2 en L'Atzubia, 40,1 en Els Poblets, 32,4 en El Verger, 25,9 en Pego y 18,4 en Sagra. En Valencia, han sido 46,8 litros en la Font d'En Carrós, 35,8 en Oliva, 27,7 en Beniflà, 26,6 en Real de Gandia, 25,6 en Vilallonga y 24,6 en Barx. En Castellón, se han registrado cantidades inferiores y han sido de 7,8 litros en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real. EFE

Las lluvias acumulan 70 l/m2 en Alicante y 46 litros en Valencia en últimas cuatro horas Las lluvias registradas han dejado 70 litros por metro cuadrado en Ondara (Alicante) y 46,8 litros en la Font d'En Carrós (Valencia) en las últimas cuatro horas. Emergencias de la Generalitat ha informado de que no se han producido incidencias en ningún punto de la Comunitat Valenciana debido a las lluvias, salvo una relacionada con una bajante en la que han actuado bomberos del Consorcio de Valencia. Aemet ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de este domingo por precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia. Advierte de una situación muy adversa, con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.