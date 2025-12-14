Las lluvias de la borrasca Emilia avanzan hacia Catalunya, con avisos amarillos en Tarragona y Lleida

Fuertes tormentas han descargado con fuerza este domingo frente a las costas de València, aunque con acumulaciones menores a las esperadas debido a que las lluvias más intensas han caído en el mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte, sin embargo, de que las circunstancias que influyen en la formación de esas tormentas pueden variar en cualquier momento y, en las próximas horas, podría modificarse el comportamiento y desplazamiento de las tormentas.

Las previsiones de lluvias torrenciales estiman que podrían registrarse hasta 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas de este domingo y del lunes. Hasta ahora, este episodio de precipitaciones, ha dejado acumulaciones de agua de hasta 146,4 litros por metro cuadrado en la Font d'En Carròs, municipio de la comarca de la Safor, donde también se han recogido 90,3 litros en Potries.

Las localidades de Alboraia, Benetússer y Catarroja ya han anunciado la cancelación de las clases de este lunes. No lo ha hecho todavía València, que está esperando a conocer los acuerdos de la reunión del Cecopal de esta tarde. Emergencias está analizando desde las 17:30 horas la evolución de la borrasca Emilia en una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. Pese a que los registros están siendo inferiores a los previstos, desde la Generalitat piden "máxima prudencia" ante "la inestabilidad prevista" para las próximas horas. La alerta roja se mantiene activa hasta las seis de la madrugada.

Avisos amarillos este lunes en Catalunya

La borrasca Emilia mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país este lunes, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el Levante y sureste peninsular, especialmente durante la primera mitad del día. Estas precipitaciones ya están llegando a Catalunya en la tarde del domingo. Aunque el Meteocat ha afirmado que "por el momento son débiles y acumulan cantidades escasas", el servicio meteorológico ha emitido avisos amarillos por intensidad de lluvia desde esta madrugada en Tarragona y, a partir del mediodía, en algunas zonas de Lleida.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠



🗓 De dilluns 07 h a dimarts 01 h.

🌧 Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

🟡 Grau de perill màxim: 1/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/DF6fkSEJuj — Meteocat (@meteocat) December 14, 2025

Según la previsión, un frente entrará en contacto con la borrasca Emilia provocando que las lluvias fuertes o muy fuertes se extiendan también a Catalunya. Meteored, apuntan que el mayor riesgo en Valencia estaría asociado a los "trenes convectivos", que impactarían "desde las cuatro de la tarde, prolongándose hasta bien entrada la madrugada". Estos picos de precipitación podrían ir extendiéndose a zonas de Castellón y sur de Catalunya".