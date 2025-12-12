La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

El cambio climático está causando estragos en el planeta, especialmente estas últimas décadas: las fuertes danas, huracanes y las temperaturas por encima de la media son algunos de los ejemplos más notorios de este fenómeno, que amenaza con alterar seriamente el equilibrio natural de la Tierra.

De hecho, según los datos más recientes del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), 2023, 2024 y 2025 han sido los años más cálidos desde que se tienen registros.

Nieblas más densas

Y diciembre no está siendo una excepción, ya que el mes está registrando valores por encima de la media en Catalunya. En Barcelona se han llegado a ver máximas que han superado los 15ºC, causadas por un anticiclón persistente instalado en el territorio.

Sin embargo, una pequeña borrasca amenaza con cambiar el rumbo del tiempo para estas Navidades.

Por el momento, la segunda semana de diciembre finalizará con unos valores más bajos y nubes cubriendo gran parte del territorio.

Sin muchas novedades

La previsión para este viernes anuncia un día tranquilo y sin muchas novedades, pero las nieblas serán más densas que el día anterior.

Estas se dejarán notar especialmente en zonas del interior y en valles, y podrían extenderse hasta el mediodía. Por este motivo, los meteorólogos recomiendan extremar las precauciones en las carreteras hasta que mejore la visibilidad.

Nieblas matutinas en Santa maria de miralles (Anoia, Barcelona). / Andrea López Lendinez

Fin de semana de contrastes

Las nubes cubrirán gran parte del mapa y podrían traer consigo lluvias débiles en puntos del litoral sur de Catalunya. Además, las temperaturas comenzarán a descender: las máximas difícilmente subirán de los 15ºC y las mínimas quedarán más cercanas a los 5ºC que a los 10ºC, a diferencia de estas últimas jornadas.

El fin de semana se comenzarán a palpar los primeros síntomas de inestabilidad atmosférica, que se hará más notable a partir de la semana que viene.

De momento, se espera un sábado de contrastes con nieblas en el interior, nubarrones en la costa y sol en los Pirineos y en el tercio nordeste.

Asimismo, podrían descargar chubascos en el litoral y prelitoral de Tarragona. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán estables en toda Catalunya.

Inestabilidad atmosférica

El domingo anuncia un cambio de tiempo con termómetros a la baja y mucha niebla y nubes cubriendo la comunidad autónoma.

A partir de la tarde se esperan precipitaciones moderadas en el sur y norte del litoral y prelitoral, vaticinando así lo que se espera para la próxima semana.

Y es que, hasta el miércoles, Catalunya se encontrará sumida en una inestabilidad causada por una nueva borrasca que dejará el cielo tapado de nubes que traerán tormentas al territorio.

Parece que llegará el ambiente de pleno invierno a la comunidad autónoma, con un mercurio que marcará los grados acordes a esta época del año.

Una Navidad muy fría

Este será el preludio de la Navidad, ya que para la semana del 22 al 28 de diciembre el modelo europeo prevé temperaturas más bajas y lluvias persistentes.

La fusión del aire polar proveniente del norte de Europa y la humedad de las borrascas atlánticas traerán consigo nevadas a muchas ciudades españolas.

Este escenario meteorológico podría teñir la Navidad de un ambiente invernal, caracterizado por un frío intenso y la nieve, sobre todo en las regiones del norte.