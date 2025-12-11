Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas

Diciembre ha arrancado con un tiempo más propio del otoño que del invierno: temperaturas suaves y cielos despejados han marcado las primeras semanas del mes. Sin embargo, todo apunta a que el frío está a punto de instalarse en Catalunya.

El anticiclón, que hasta ahora dominaba el territorio, comienza a retirarse y dejará paso a los vientos intensos asociados a la borrasca Bram, cuyos efectos se notarán en los próximos días.

Por encima de la media

De momento, este jueves Catalunya amanecerá con un cielo cubierto en general, aunque a lo largo de la jornada las nubes se disiparán para dar paso a un sol que calentará el ambiente. Además, aparecerán nieblas en las comarcas del interior y se mantendrán hasta el mediodía.

Aun así, las máximas bajarán ligeramente y se situarán entre los 15ºC y 20ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 0ºC y 10ºC, salvo el interior y el Pirineo, donde hará más frío. Sin embargo, las temperaturas todavía seguirán por encima de la media climática.

Capitales de provincia

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona empezará el día con unos 12 grados de mínima y se prevé llegar a los 17ºC como máximo. En Girona, la jornada tendrá 2 grados de mínima y se llegará a los 17 grados de máxima.

En Lleida, el valor mínimo será de 1 grado, que subirá hasta los 12ºC de máxima. Y en Tarragona, se arrancará con 7 grados de mínima, que podrán llegar hasta los 17ºC según la previsión.

Precipitaciones débiles

De cara al viernes, las nubes cubrirán todo el territorio a lo largo de la jornada y la borrasca Bram acabará de instalarse en el territorio. Además, se esperan precipitaciones en los extremos norte y sur de la comunidad autónoma, pero serán de intensidad débil y acumularán cantidades escasas de precipitación.

El viento se intensificará en gran parte del territorio, pero por el momento no hay avisos activos del Meteocat. Es más, durante las horas centrales del día predominará en el litoral y prelitoral catalán.

El fin de semana

Para el fin de semana el tiempo seguirá en la misma línea: las nubes serán las protagonistas del sábado y podrían traer precipitaciones dispersas en puntos del litoral y prelitoral sur.

La humedad y las nieblas se mantendrán desde el sábado y hasta el lunes, dejando el interior del territorio con una visibilidad más débil.

El domingo aparecerán los primeros rayos de sol del fin de semana, pero las temperaturas seguirán bajando.

De hecho, entre el lunes y el martes los valores continuarán descendiendo hasta marcar un ambiente de pleno invierno que dejará nieve en las montañas y lluvia en las costas.