Previsión meteorológica
Llegan cambios a Catalunya: más frío, humedad y niebla en distintos puntos del territorio
Los valores caerán hasta adecuarse a los de esta época del año
La llegada de varios frentes dejará lluvias fuertes y persistentes en media España a partir del martes
Los nuevos mapas del tiempo de TV3 revolucionan a la audiencia: "¡Que no lo toquen más!"
Diciembre ha comenzado en Catalunya con unas temperaturas por encima de la media causadas por un anticiclón que se ha instalado en el territorio catalán.
El puente de la Constitución ha ido acompañado de una calma y tranquilidad atmosférica que ha dejado los termómetros hasta 10 grados por encima de lo habitual en estas fechas, especialmente en el litoral y prelitoral.
En contraste, en el Pirineo las fuertes nevadas han permitido inaugurar las temporadas de esquí con éxito.
Llegan las nieblas matutinas
Sin embargo, parece que el buen tiempo llega a su fin: la previsión para el martes anuncia nuevos vientos provenientes del sudoeste que favorecerán el aumento de nubes bajas en muchos tramos de la costa y en comarcas de Girona, donde puede soplar con intensidad.
En el resto del territorio, el cielo se mantendrá despejado y sin nubes, aunque por la mañana se esperan nieblas en las comarcas leridanas de la Noguera, el Segrià, la Segarra y zonas de l’Urgell. También en Vic (Osona, Barcelona), donde las neblinas pueden ser persistentes.
Temperaturas anómalas
Las temperaturas volverán a bajar en el interior y, en los puntos donde se forme niebla, las máximas quedarán por debajo de los 10 o 12ºC. Aun así, en el litoral y prelitoral seguirán rondando los 18 y 20ºC en general.
De cara al miércoles, el tiempo seguirá en la misma línea: las nieblas serán insistentes en el interior, sobre todo en la plana de Lleida. Además, se formarán nubes bajas en gran parte del mapa que se mantendrán durante toda la jornada.
Bajan los valores
Las máximas bajarán en el litoral y prelitoral, hasta dejar los valores alrededor de los 15ºC. Asimismo, el viento del noreste podría soplar con moderación en puntos de la mitad este.
A partir del jueves las nubes comenzarán a disiparse en muchos puntos de Catalunya para dar paso a un sol que calentará el ambiente y hará subir de nuevo las máximas en la costa catalana. Sin embargo, las mínimas podrían ser ligeramente más bajas por la inversión térmica matinal.
Fin de semana inestable
Las heladas podrían extenderse hacia otros puntos del interior y del prepirineo, donde el frío se dejará notar con fuerza.
La previsión para el fin de semana avisa del paso de un nuevo frente atlántico que provocará variaciones en la meteorología.
Y es que la retirada del anticiclón y la borrasca favorecerán la aparición de precipitaciones entre Barcelona, Tarragona y puntos del interior, aunque serán de carácter débil.
Es más, los valores seguirán cayendo hasta adecuarse a los de esta época del año.
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- El superordenador de Barcelona desarrolla unos 'pulmones virtuales' para estudiar el impacto de la contaminación en nuestra respiración
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido