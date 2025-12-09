Llegan cambios a Catalunya: más frío, humedad y niebla en distintos puntos del territorio

Diciembre ha comenzado en Catalunya con unas temperaturas por encima de la media causadas por un anticiclón que se ha instalado en el territorio catalán.

El puente de la Constitución ha ido acompañado de una calma y tranquilidad atmosférica que ha dejado los termómetros hasta 10 grados por encima de lo habitual en estas fechas, especialmente en el litoral y prelitoral.

En contraste, en el Pirineo las fuertes nevadas han permitido inaugurar las temporadas de esquí con éxito.

Llegan las nieblas matutinas

Sin embargo, parece que el buen tiempo llega a su fin: la previsión para el martes anuncia nuevos vientos provenientes del sudoeste que favorecerán el aumento de nubes bajas en muchos tramos de la costa y en comarcas de Girona, donde puede soplar con intensidad.

En el resto del territorio, el cielo se mantendrá despejado y sin nubes, aunque por la mañana se esperan nieblas en las comarcas leridanas de la Noguera, el Segrià, la Segarra y zonas de l’Urgell. También en Vic (Osona, Barcelona), donde las neblinas pueden ser persistentes.

Temperaturas anómalas

Las temperaturas volverán a bajar en el interior y, en los puntos donde se forme niebla, las máximas quedarán por debajo de los 10 o 12ºC. Aun así, en el litoral y prelitoral seguirán rondando los 18 y 20ºC en general.

De cara al miércoles, el tiempo seguirá en la misma línea: las nieblas serán insistentes en el interior, sobre todo en la plana de Lleida. Además, se formarán nubes bajas en gran parte del mapa que se mantendrán durante toda la jornada.

Bajan los valores

Las máximas bajarán en el litoral y prelitoral, hasta dejar los valores alrededor de los 15ºC. Asimismo, el viento del noreste podría soplar con moderación en puntos de la mitad este.

A partir del jueves las nubes comenzarán a disiparse en muchos puntos de Catalunya para dar paso a un sol que calentará el ambiente y hará subir de nuevo las máximas en la costa catalana. Sin embargo, las mínimas podrían ser ligeramente más bajas por la inversión térmica matinal.

Fin de semana inestable

Las heladas podrían extenderse hacia otros puntos del interior y del prepirineo, donde el frío se dejará notar con fuerza.

La previsión para el fin de semana avisa del paso de un nuevo frente atlántico que provocará variaciones en la meteorología.

Y es que la retirada del anticiclón y la borrasca favorecerán la aparición de precipitaciones entre Barcelona, Tarragona y puntos del interior, aunque serán de carácter débil.

Es más, los valores seguirán cayendo hasta adecuarse a los de esta época del año.