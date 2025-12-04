¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas

Con el inicio de diciembre y el ambiente navideño cada vez más presente, las miradas se dirigen al cielo ante la inminente llegada de un cambio de tiempo significativo.

Y es que, según las últimas previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), varias zonas del territorio podrían recibir las primeras nevadas destacables de la temporada en los próximos días.

Aviso en Vall d'Aran y Alt Pallars

Un descenso marcado de las temperaturas y la entrada de aire frío favorecerán que la nieve vuelva a asomar, especialmente en áreas elevadas y algunos puntos del interior, inaugurando así un escenario plenamente invernal justo antes de las fiestas. "Entre el jueves y el viernes se esperan frentes de origen atlántico que pueden dejar nieve en cotas medias y altas del Aran y el Alt Pallars", han advertido a través de redes a todos aquellos que se desplacen a zonas de montaña.

Variaciones importantes de temperatura

De cara a este jueves, desde el citado servicio auguran que "la cota de nieve rondará los 1.200 metros, bajando puntualmente por debajo en el Pirineo y Prepirineo occidental, y descendiendo hasta los 1.000 metros en la vertiente norte del Pirineo al final del día".

Las variaciones térmicas en apenas unas horas son cuanto menos notables: según datos de Meteocat el mercurio en los termómetros de determinados puntos de la comunidad –Girona, por ejemplo– ha caído hasta siete grados respecto a la jornada de ayer. También se han registrado subidas importantes, con aumentos de hasta ocho grados en las Borges Blanques. Con todo, el balance que comparten desde el servicio autonómico de meteorología es el siguiente: "Temperatura mínima ligeramente más alta. Temperatura máxima entre ligeramente y moderadamente más alta".

Previsión para el viernes y el fin de semana

Ya de cara al viernes, pese a que los únicos avisos previstos son por viento y afectarán a comarcas del litoral y prelitoral de la mitad oeste de la comunidad, Meteocat deja una previsión que gira en torno a nubes altas y medias, sobre todo de madrugada, además de estratos bajos en el sur de la cordillera prelitoral y la Catalunya Central durante la mañana.

En materia de nevadas, "la cota de nieve rondará entre los 900 y 1.000 metros en el Pirineo y los 1.200 metros en el Port al inicio del día, y ascenderá hasta alrededor de los 2.000 metros al final de la jornada". Sea como sea, el servicio meteorológico anticipa que las cantidades de precipitación que se acumularán serán "entre inapreciables y escasas, localmente algo poco abundantes en la vertiente norte del Pirineo". A esto, añaden que hasta el mediodía podrá haber ventisca en la vertiente sur del Pirineo.

Finalmente, la estabilidad se impondrá a partir del sábado, dejando paso a un ambiente "más suave".