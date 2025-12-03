El Meteocat llama a la prudencia en Catalunya: día, hora y lugares afectados por la próxima nevada
El Servei Meteorològic activa avisos por viento en varias comarcas de Barcelona y Tarragona
¿Borrasca para el puente de diciembre en Catalunya? Esto dicen los pronósticos
Tren de borrascas esta semana: ¿afectará a Catalunya?
El invierno meteorológico ya se ha asentado en Catalunya. Desde este lunes y hasta finales de febrero, la comunidad autónoma vivirá los meses más fríos del año, con la lluvia, la nieve y el viento como principales protagonistas de la temporada.
Además, el frío ha llegado antes de tiempo, ya que durante noviembre llegaron masas de aire polar que dejaron los valores por debajo de la media.
De momento, este miércoles se prevé tranquilo y sin muchos cambios: hasta el mediodía, Catalunya se verá cubierta de nubes y nieblas en distintas zonas del territorio, pero se irán dispersando a medida que avance la jornada.
Temperaturas a la baja
Estas nubes podrían provocar alguna precipitación débil en zonas del litoral y prelitoral central y en el sur de la Costa Brava, pero serán puntuales y efímeras.
El viento de Tramontana soplará moderado e, incluso, podrá ser puntualmente fuerte en l’Alt Empordà (Girona), en el Camp de Tarragona y en algunas comarcas del Ebre.
Asimismo, las temperaturas recularán ligeramente y no superarán los 15ºC en ningún punto del mapa, unos valores típicos de mediados de diciembre.
Entra un nuevo frente
De cara al jueves entrará un nuevo frente a Catalunya que hará reaparecer las lluvias y las nevadas. A partir de la tarde, una banda de nubes atravesará el territorio de oeste a este y cubrirán el cielo catalán durante todo el día.
Estos nubarrones traerán chubascos al litoral y prelitoral, y se irán extendiendo hacia el nordeste. Aun así, la precipitación será de intensidad débil y no dejará acumulaciones importantes.
En el Pirineo y Prepirineo se esperan nevadas que fijarán la cota de nieve alrededor de los 1.200 metros, especialmente en las comarcas leridanas de la Noguera, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y la Vall d’Aran.
Las nevadas continúan
La falta de calor solar hará bajar las mínimas en conjunto, excepto en el sur del territorio, donde podrían subir ligeramente.
La borrasca será breve y el viernes la atmósfera experimentará una mejora significativa: el cielo se irá aclarando a medida que avance el día y el sol se abrirá paso para calentar el ambiente y volver a subir las temperaturas.
Sin embargo, en los Pirineos seguirá nevando y la cota de nieve llegará a los 2.000 metros.
El puente de diciembre
Asimismo, el viento del Mistral soplará con intensidad en el litoral de la mitad sur del territorio. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès, l’Anoia y en el Baix Penedès (Tarragona) y Tarragonès.
El puente de diciembre coincidirá con un anticiclón que transportará masas de aire cálido a Catalunya: el mercurio se mantendrá entre los 15 y los 20ºC durante todo el fin de semana y el sol se impondrá en todo el mapa.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto