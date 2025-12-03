El Meteocat llama a la prudencia en Catalunya: día, hora y lugares afectados por la próxima nevada

El invierno meteorológico ya se ha asentado en Catalunya. Desde este lunes y hasta finales de febrero, la comunidad autónoma vivirá los meses más fríos del año, con la lluvia, la nieve y el viento como principales protagonistas de la temporada.

Además, el frío ha llegado antes de tiempo, ya que durante noviembre llegaron masas de aire polar que dejaron los valores por debajo de la media.

De momento, este miércoles se prevé tranquilo y sin muchos cambios: hasta el mediodía, Catalunya se verá cubierta de nubes y nieblas en distintas zonas del territorio, pero se irán dispersando a medida que avance la jornada.

Temperaturas a la baja

Estas nubes podrían provocar alguna precipitación débil en zonas del litoral y prelitoral central y en el sur de la Costa Brava, pero serán puntuales y efímeras.

El viento de Tramontana soplará moderado e, incluso, podrá ser puntualmente fuerte en l’Alt Empordà (Girona), en el Camp de Tarragona y en algunas comarcas del Ebre.

Asimismo, las temperaturas recularán ligeramente y no superarán los 15ºC en ningún punto del mapa, unos valores típicos de mediados de diciembre.

Bon dia!



Comencem la jornada amb un ambient més fred arreu del país, excepte al nord de la depressió Central i al quadrant nord-est on el cel està cobert, com també a punts de prelitoral central on bufa vent. pic.twitter.com/l8IPKnM7of — Meteocat (@meteocat) December 3, 2025

Entra un nuevo frente

De cara al jueves entrará un nuevo frente a Catalunya que hará reaparecer las lluvias y las nevadas. A partir de la tarde, una banda de nubes atravesará el territorio de oeste a este y cubrirán el cielo catalán durante todo el día.

Estos nubarrones traerán chubascos al litoral y prelitoral, y se irán extendiendo hacia el nordeste. Aun así, la precipitación será de intensidad débil y no dejará acumulaciones importantes.

En el Pirineo y Prepirineo se esperan nevadas que fijarán la cota de nieve alrededor de los 1.200 metros, especialmente en las comarcas leridanas de la Noguera, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y la Vall d’Aran.

Las nevadas continúan

La falta de calor solar hará bajar las mínimas en conjunto, excepto en el sur del territorio, donde podrían subir ligeramente.

La borrasca será breve y el viernes la atmósfera experimentará una mejora significativa: el cielo se irá aclarando a medida que avance el día y el sol se abrirá paso para calentar el ambiente y volver a subir las temperaturas.

Sin embargo, en los Pirineos seguirá nevando y la cota de nieve llegará a los 2.000 metros.

El puente de diciembre

Asimismo, el viento del Mistral soplará con intensidad en el litoral de la mitad sur del territorio. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès, l’Anoia y en el Baix Penedès (Tarragona) y Tarragonès.

El puente de diciembre coincidirá con un anticiclón que transportará masas de aire cálido a Catalunya: el mercurio se mantendrá entre los 15 y los 20ºC durante todo el fin de semana y el sol se impondrá en todo el mapa.