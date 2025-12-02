¿Borrasca para el puente de diciembre en Catalunya? Esto dicen los pronósticos

El invierno meteorológico se ha instalado en Catalunya y ya se pueden ver sus primeros signos en el territorio. Un tren de borrascas está sacudiendo la Península y se prevé que sus efectos duren hasta finales de semana.

A pesar de que el impacto está siendo superior en otras zonas de España, lo cierto es que los frentes también se dejarán notar en distintos puntos de la comunidad autónoma, aunque con menos intensidad.

De momento, este martes Catalunya amanecerá con el cielo cubierto de nubes bajas que irán aumentando en intensidad a lo largo del día.

Temperaturas sin cambios

A partir del mediodía, los nubarrones descargarán precipitación en el Pirineo y Prepirineo catalán, y durante la tarde se extenderán hacia la mitad oeste de la comunidad autónoma. No obstante, serán de carácter débil y se acumularán cantidades escasas.

La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros y también nevará en algunos pueblos de montaña elevados.

Las temperaturas no experimentarán muchos cambios respecto al día anterior: las máximas descenderán ligeramente, hasta situarse entre los 10ºC y 15ºC en conjunto, un poco inferiores en el interior y el Pirineo.

Nubes y chubascos

La temperatura en Barcelona comenzará con 11 grados de mínima y se prevé llegar a los 17ºC, como máximo.

En Girona, la jornada tendrá 1 grado de mínima y se llegará a los 15 grados de máxima. En Lleida, el valor mínimo será de 0 grados que subirá hasta los 11ºC. Y en Tarragona, se arrancará con 8 grados, que podrán llegar hasta los 17ºC, según la previsión.

De cara al miércoles el tiempo comenzará a estabilizarse a medida que avance la jornada. Hasta el mediodía, el cielo se mantendrá cubierto de nubes grises en conjunto, que dejarán caer chubascos en puntos de la mitad este de Catalunya.

Bon dia!



Avui ens despertem per sota dels 5 °C a gairebé arreu del país, tret de punts del litoral i alguna zona del prelitoral. pic.twitter.com/sXEbSxmqb5 — Meteocat (@meteocat) December 2, 2025

La situación mejora

Asimismo, son probables algunas lluvias débiles en el litoral y prelitoral central, como en las comarcas barcelonesas del Maresme, Osona y el Vallès Oriental, y en el sur de la Costa Brava.

Los termómetros seguirán bajando en general y las nieblas serán persistentes en el interior y en la plana de Lleida.

A partir de la tarde, la situación mejorará notablemente y las nubes se esparcirán, para dar paso a un sol que traerá claridad al territorio.

Vuelven las lluvias a Catalunya

Sin embargo, el buen tiempo durará poco, ya que el jueves llegará un nuevo frente a Catalunya, que traerá nubosidad abundante y algunas lluvias débiles y de acumulaciones escasas.

Y es que al mediodía se esperan precipitaciones en puntos del oeste de la comunidad autónoma, sobre todo en el Pirineo y Prepirineo, donde la cota de nieve rondará los 1.200 metros.

El litoral y prelitoral también podrían verse afectados por los chubascos, pero serán de carácter muy débil. Por la tarde pueden caer precipitaciones en forma de nieve en puntos de Barcelona, como Osona o el Berguedà.

El puente de la Constitución

Las temperaturas tocarán fondo, aunque el frío será menos intenso que el registrado a finales de noviembre.

Se prevé que el episodio de borrascas finalice el viernes que, en principio, será el último día de inestabilidad en la comunidad autónoma.

De este modo, se avecina un puente de diciembre tranquilo, protagonizado por un anticiclón que hará subir las temperaturas.