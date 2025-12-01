Llega el invierno meteorológico a Catalunya: cambios bruscos

Este lunes ha dado comienzo el invierno meteorológico, un periodo que se alarga hasta el último día de febrero.

Así, mientras el invierno astronómico sucederá este año entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, el meteorológico se sitúa en fechas que se alinean mejor con la climatología real y el comportamiento del tiempo, igual que sucede con el resto de estaciones.

Estos periodos se basan en el ciclo de temperatura anual y el calendario, en lugar del viaje de la Tierra alrededor del sol.

Jornada fría y tranquila

Y es que, aunque no se pueda asegurar a ciencia cierta cómo transcurrirá este invierno, los expertos señalan que será más cálido de lo normal en el conjunto del país.

De momento, la previsión para este primer día de diciembre anuncia una jornada tranquila en Catalunya, con el cielo despejado en la mayoría del territorio, excepto por el paso de una banda de nubes bajas en la depresión central y el litoral.

Sin embargo, la entrada de una masa de aire frío en altura durante la madrugada del lunes y las altas presiones en la superficie están causando bancos de niebla densos en el interior del territorio.

Cambios en el litoral

Además, se espera que sea un día muy frío, con unas máximas más bajas que el día anterior, especialmente en las comarcas leridanas del Segrià, el sur de la Noguera y l’Alt Urgell, donde los termómetros se mantendrán por debajo de los 10ºC a lo largo de la jornada.

Bon dia!



Comencem el dia amb un ambient més fred que ahir, tret de punts del terç nord del país, a la depressió Central on hi ha boira força extensa i a la meitat sud del litoral on trobem núvols baixos. pic.twitter.com/0Rdcom5Um8 — Meteocat (@meteocat) December 1, 2025

En el resto del territorio se esperan pocos cambios en las temperaturas: las máximas oscilarán entre los 15ºC y los 16ºC en el litoral, y serán más bajas en el interior.

La Tramontana soplará con menos fuerza y entrará viento suave del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 30km/h en la costa de Barcelona.

Llegan las precipitaciones

De cara al martes se esperan bastantes cambios en la atmósfera: Catalunya amanecerá con el cielo cubierto de nubes, que irán aumentando su densidad a lo largo del día.

A partir del mediodía, estos nubarrones descargarán precipitaciones en puntos de la mitad oeste, aunque serán poco abundantes.

Durante las últimas horas de la jornada, las precipitaciones se podrían extender hacia el Empordà y otros puntos de la costa de Girona

En el Pirineo y Prepirineo se esperan nevadas moderadas, con una cota de entre 1.200 y 1.400 metros.

La Tramontana y el mistral

La nubosidad continuará a lo largo del miércoles, y la nieve seguirá cayendo de forma intermitente en el Pirineo. Además, no se descartan chubascos en el prelitoral norte de Catalunya.

Las temperaturas continuarán bajando en general excepto en el litoral, donde el Meteocat avisa de que las máximas podrían volver a subir ligeramente.

El frente frío abrirá las puertas al paso de la Tramontana y el Mistral, que bufarán con fuerza en el litoral central.

Normalidad estacional

Situación estable hasta la tarde del jueves, cuando se espera una nueva masa de aire gélido que hará aumentar la nubosidad y que descargará lluvias en Lleida y Tarragona. Asimismo, las nevadas intensas volverán al Pirineo.

El viernes, los chubascos se irán desplazando hacia el nordeste del territorio, donde podrían caer con fuerza, especialmente en la Costa Brava.

La situación volverá a estabilizarse, dando lugar a un fin de semana sin lluvias y con termómetros que volverán a la normalidad estacional de diciembre.