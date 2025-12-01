Tren de borrascas esta semana: ¿afectará a Catalunya?

El invierno meteorológico se ha instalado este lunes en España, un periodo que se alargará hasta el último día de febrero.

De hecho, la llegada de esta etapa ya se estaba dejando notar en diferentes puntos del territorio: el país lleva semanas sumido en un frío invernal que está dejado temperaturas inusualmente frías para esta época del año.

Además, de momento parece que este ambiente gélido no tiene fecha de caducidad: el chorro polar que sacude España se intensificará y las borrascas comenzarán a circular por latitudes altas.

Sistemas frontales

Como explica el meteorólogo de Meteored Samuel Biener, esto favorecerá la llegada de un carrusel de sistemas frontales a nuestra geografía en los próximos días, con lluvias cuantiosas y nevadas en diversas provincias.

Es más, se espera que a lo largo de la semana los frentes crucen la Península y Baleares de oeste a este, un tiempo que se mantendrá prácticamente hasta el puente de diciembre.

Sin embargo, la situación afectará de distinta manera a los diferentes puntos del territorio español.

Las dos caras de la moneda

Hasta el sábado se esperan lluvias casi diarias en Galicia, norte y oeste de León, Asturias, Cantabria y País Vasco. En estas áreas, las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre los 50 y 100 litros por metro cuadrado.

Predicción semanal:



Hoy: temporal marítimo en el litoral gallego, el martes y miércoles se extenderá al litoral cantábrico.



Martes: un frente frío con chubascos recorrerá la península de oeste a este, afectando también a Ceuta y Melilla. Cota de nieve 1000-1200 m.



(1/3) pic.twitter.com/eXx6luhs0Z — AEMET (@AEMET_Esp) December 1, 2025

Buenas noticias para Catalunya: los frentes llegarán desgastados a la comunidad autónoma, tras descargar con intensidad por las cordilleras peninsulares y, por ende, las lluvias caerán sin fuerza.

El lunes se avecina tranquilo, pero de cara al martes por la tarde se esperan bastantes cambios en la atmósfera: Catalunya amanecerá con el cielo cubierto de nubes que descargarán precipitaciones débiles en puntos de la mitad oeste a partir del mediodía.

Buenas noticias para el esquí

Además, durante las últimas horas de la jornada, las lluvias se podrían extender hacia el Empordà y otros puntos de la costa de Girona.

No obstante, los amantes del deporte de nieve estarán de suerte: los Pirineos registrarán nevadas importantes, con una cota de entre 1.200 y 1.400 metros.

De hecho, la temporada de esquí se ha anticipado en muchas estaciones, que han decidido abrir sus puertas debido al tiempo favorable.

Siguen las lluvias

La nubosidad continuará a lo largo del miércoles, y la nieve seguirá cayendo de forma intermitente en el Pirineo. Además, no se descartan chubascos en el prelitoral norte de Catalunya.

El frente frío también hará bajar las máximas de la comunidad autónoma, que se situarán alrededor de los 13ºC en la costa y bajarán de los 10ºC en el interior.

Las nevadas y las lluvias seguirán a lo largo del miércoles, aunque las precipitaciones quedarán restringidas al prelitoral norte de Catalunya.

Vuelta a la normalidad

De cara al jueves se espera una nueva masa de aire gélido que hará aumentar la nubosidad y que descargará lluvias en Lleida y Tarragona. Asimismo, las nevadas intensas volverán al Pirineo.

El viernes, los chubascos se irán desplazando hacia el nordeste del territorio, donde podrían caer con fuerza, especialmente en la Costa Brava.

Se espera que la situación vuelva a estabilizarse el fin de semana, cuando cesarán las lluvias y los termómetros irán subiendo lentamente hasta llegar a los valores habituales para diciembre.