Lluvia y nieve: así será el tiempo en Catalunya este fin de semana

Catalunya se encuentra sumida en un frío invernal que está dejando temperaturas por debajo de los cero grados en muchas comarcas. Además, la nieve está siendo la protagonista en los Pirineos, donde muchas pistas de esquí han decidido abrir antes sus puertas.

Sin embargo, parece que los termómetros van a dar un respiro al territorio, aunque no por mucho tiempo.

De momento, este viernes Catalunya amanece con el cielo cubierto por el paso de una banda de nubes bajas.

Llegan los contrastes

A medida que avance la jornada se impondrá el sol en gran parte del territorio, excepto en los Pirineos, donde los nubarrones persistirán todo el día.

A pesar del frío, no se esperan nevadas ni lluvias en ningún punto del territorio: el viento aflojará y las ráfagas serán más débiles. Las temperaturas serán bajas, pero experimentarán un leve repunte en la costa y la alta montaña, con máximas de 10 a 15ºC en conjunto.

Los contrastes llegarán de cara al fin de semana: la previsión del sábado anuncia una jornada tranquila y sin muchos cambios.

Las temperaturas del viernes

La retirada de la masa de aire polar favorecerá la aparición de un anticiclón que hará que la temperatura se recupere y que, en el caso de Barcelona, el termómetro se acerque a los 18ºC.

En Girona el mercurio alcanzará los 17ºC de máxima y 7ºC de mínima. En la ciudad de Tarragona los termómetros oscilarán entre los 8 y 16 grados, y en Lleida será donde el frío calará más hondo y las temperaturas circularán entre los 0ºC y los 12ºC.

El frío será moderado y menos gélido que esta última semana, aunque se espera la aparición de nieblas diurnas en la plana de Lleida y la depresión central.

La calma llega a su fin

Esta calma llegará a su fin el domingo: durante la madrugada las temperaturas volverán a bajar y las precipitaciones llegarán a la comunidad autónoma, causadas por un nuevo frente frío procedente del norte.

Sin embargo, las lluvias serán de carácter débil, por lo que acumularán cantidades escasas, aunque podrían caer en cualquier punto de la mitad norte del territorio.

También nevará por encima de los 1.000 metros en la Vall d’Aran (Lleida) y de los 1.200 a 1.300 metros en el resto del Pirineo.

Viento y tormentas

Los chubascos se reactivarán a partir del mediodía y continuarán por la tarde, especialmente en el litoral y prelitoral central y en el interior de Catalunya.

Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas fuertes causadas por la entrada de una pequeña dana.

El viento de Tramontana volverá a soplar con fuerza en l’Alt Empordà (Girona) y en algunas cumbres de los Pirineos. El mistral bufará con intensidad en Tarragona, pero por el momento no hay avisos activos del Meteocat.

Diciembre helado

Las temperaturas volverán a bajar, sobre todo las máximas, por la densa cobertura de nubes y la falta de sol.

El paso de la gota fría será efímero, ya que de cara al inicio de semana no se esperan lluvias, aunque el frío seguirá siendo persistente para dar comienzo a un diciembre que se avecina gélido.