El frío polar golpea Catalunya: qué son las ‘heladas negras’ que podrían aparecer este jueves

Catalunya está viviendo el noviembre más helado de las últimas décadas, debido a la entrada de dos masas de aire frío durante estas dos semanas.

¿El resultado? Nevadas generales, temperaturas a la baja, viento gélido y, sobre todo, mucho frío.

Este temporal va a continuar durante los próximos días, pero se espera que a finales de semana los valores vuelvan a subir progresivamente. De momento, este jueves Catalunya amanecerá con el cielo despejado y un sol radiante que iluminará el territorio.

Temperaturas a la baja

Aun así, en Lleida y Tarragona se podrían formar nieblas matutinas y el viento de mistral y Tramontana seguirá soplando en los dos extremos del territorio, aunque con menos fuerza que el día anterior.

Las temperaturas continuarán bajando hasta marcar valores de pleno invierno.

El termómetro tocará fondo por la mañana, con muchas comarcas bajo cero pero, a medida que avance la jornada, irá subiendo con máximas de entre 8 y 14ºC en general.

Es más, se esperan mínimas de hasta -9 grados en Baqueira Beret (Vall d’Aran, Lleida) y -11 en Port del Comte (Solsonès, Lleida).

Las primeras heladas negras

No se descarta la aparición de 'heladas negras' en el Prepirineo, interior de Barcelona y en Girona, un fenómeno que preocupa a agricultores y conductores, ya que puede afectar tanto a cultivos como a la seguridad en la carretera.

La 'helada negra' es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando las temperaturas bajan de 0ºC. El frío extremo daña los tejidos internos de las plantas congelando el agua de sus células, lo que hace que se vuelvan negros, de ahí su nombre.

Además, se forma una fina capa de hielo en las calles que puede provocar que los conductores pierdan el control del vehículo, por lo que deberán extremar las precauciones.

Subida de los termómetros

De cara al viernes, las nubes cubrirán gran parte del cielo catalán, pero no traerán lluvias a ningún punto del territorio. Las noches serán muy frías en el interior y aparecerán las últimas 'heladas negras' de la semana.

Además, las nieblas persistentes harán acto de presencia en rincones de la depresión central y del interior de Lleida.

Asimismo, se espera que las temperaturas empiecen a subir ligeramente, especialmente en el litoral y prelitoral de la comunidad autónoma.

Fin de semana de contrastes

El sábado el tiempo se mantendrá en la misma línea, aunque se esperan más nubes en general y unas mínimas ligeramente más altas.

Sin embargo, a partir del domingo se espera un nuevo cambio en el tiempo, que hará sacar los paraguas del armario.

Y es que el último día de noviembre llegará una ráfaga de precipitaciones que se desplazará de norte a sur, dejando chubascos débiles de madrugada en muchos puntos del mapa.

A medida que avance el domingo, las lluvias podrían reactivarse en la costa central, acompañadas de tormentas fuertes. La temperatura volverá a bajar y Catalunya volverá a estar sumida en valores invernales.