Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días

El paso de la masa de aire frío ártico por Catalunya ha dejado temperaturas por debajo de la media para esta época del año. Los valores tocaron fondo durante la madrugada del sábado, que fue la más gélida de la semana.

El domingo los termómetros volvieron a repuntar, pero el buen tiempo no va a durar mucho.

La previsión para este lunes anuncia una nueva subida de las temperaturas: en el litoral catalán, las mínimas quedarán por encima de los 10ºC y las máximas rozarán los 20ºC.

Un nuevo frente frío

Catalunya amanecerá con el cielo descubierto en gran parte del territorio, pero a medida que avance la jornada llegará un nuevo frente frío a la comunidad autónoma que dejará la atmósfera cubierta de nubes, especialmente en la mitad norte.

Estas nubes descargarán precipitaciones en las comarcas del Pirineo de Lleida, pero serán de carácter débil. Asimismo, no se descartan nevadas en cotas altas del Pirineo occidental.

Primeras nevadas caídas sobre el Ripollès, en Girona, este viernes. / Eduard Cardona

A partir del mediodía, el viento del sudoeste comenzará a soplar con fuerza en el litoral central y sur, con ráfagas que podrían superar los 50km/h y alterar la situación marítima en las playas de Barcelona y Tarragona.

Aviso amarillo por viento

Este viento continuará soplando con más intensidad a lo largo del martes: las rachas rebasarán los 70km/h en la Costa Brava y en el delta de l’Ebre.

Es más: el litoral y prelitoral de Tarragona se encuentra en aviso amarillo por la fuerza del viento, así como las comarcas barcelonesas de l’Anoia y el Alt Penedès.

El cielo se mantendrá cubierto con gran abundancia de nubes bajas que dejarán caer chubascos débiles o moderados de carácter local entre el Pirineo oriental y en la costa de Barcelona.

Descenso de las temperaturas

Durante la mañana, las lluvias serán más probables en el interior de Girona y en l’Empordà y las nevadas serán generosas en el Pirineo. A partir de la tarde se desplazarán hacia el sur y podrán descargar en el Vallès Oriental, el Maresme o el Barcelonès.

Las temperaturas comenzarán a bajar progresivamente, para dar paso a un miércoles de nuevas heladas generales.

Y es que para el tercer día de la semana se espera que las máximas se mantengan por debajo de los 12ºC en muchos puntos del mapa.

Aviso naranja

Aun así, el cielo se mantendrá despejado y se espera que sea una jornada fría pero tranquila, excepto en el Pirineo y Prepirineo catalán, donde las rachas de viento de más de 70km/h han hecho activar los avisos del Meteocat.

De este modo, se mantiene el aviso amarillo en las comarcas leridanas de la Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell y Solsonès, así como en el Baix Empordà (Girona).

El aviso asciende a naranja en las comarcas gerundenses de el Ripollès, l’Alt Empordà, la Cerdanya (Girona y Lleida) y en el Berguedà (Barcelona).

Repunte de los termómetros

De cara al jueves se esperan pocos cambios en el clima: el viento aflojará y las temperaturas tocarán fondo hasta situarse en los -5ºC en puntos de el Segrià, la Noguera y la Selva.

No obstante, a partir del viernes se espera un nuevo repunte de los termómetros que suavizarán el ambiente y volverán los valores típicos de otoño.