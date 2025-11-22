Espectacular vista
Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
Las buenas condiciones de visibilidad y luz matinal han permitido obervar la isla balear
Última hora del frío en Catalunya y España, en directo
Ángel Guerrero
Se da en muy contadas ocasiones a lo largo del año en Barcelona, así que en días en el que confluyen todos los elementos -buenas condiciones de visibilidad y luz matinal- resulta una de las mejores formas de comenzar la jornada subir a Collserola o Montjuïc, acercarse a las playas de la ciudad o, aquellos privilegiados que viven en inmuebles con vistas al mar Mediterráneo, el asomarse a la ventana o subir a la azotea para disfrutar de un amanecer que nos permite divisar en la lejanía el perfil de la isla de Mallorca y, sobresaliendo, sobre el cielo anaranjado de la salida del sol, el Puig Major, de 1.445 metros.
Tal y como nos muestra la espectacular foto de Alfons Puertas desde el observatorio Fabra, hemos podido disfrutar de esta postal que es ideal para comenzar el día ya que es el momento en que la luz del sol comienza a despejar el horizonte. Estas fechas de otoño son bastante propicias para la observación de la isla balear.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
- Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?