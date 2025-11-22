Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular vista

Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Las buenas condiciones de visibilidad y luz matinal han permitido obervar la isla balear

Última hora del frío en Catalunya y España, en directo

Mallorca vista desde Barcelona el 22 de noviembre de 2025

Mallorca vista desde Barcelona el 22 de noviembre de 2025 / Alfons Puertas

Ángel Guerrero

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se da en muy contadas ocasiones a lo largo del año en Barcelona, así que en días en el que confluyen todos los elementos -buenas condiciones de visibilidad y luz matinal- resulta una de las mejores formas de comenzar la jornada subir a Collserola o Montjuïc, acercarse a las playas de la ciudad o, aquellos privilegiados que viven en inmuebles con vistas al mar Mediterráneo, el asomarse a la ventana o subir a la azotea para disfrutar de un amanecer que nos permite divisar en la lejanía el perfil de la isla de Mallorca y, sobresaliendo, sobre el cielo anaranjado de la salida del sol, el Puig Major, de 1.445 metros.

Tal y como nos muestra la espectacular foto de Alfons Puertas desde el observatorio Fabra, hemos podido disfrutar de esta postal que es ideal para comenzar el día ya que es el momento en que la luz del sol comienza a despejar el horizonte. Estas fechas de otoño son bastante propicias para la observación de la isla balear.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Activado el nivel 3 del Pla Alfa en 14 municipios de Catalunya por riesgo extremo de incendio

Activado el nivel 3 del Pla Alfa en 14 municipios de Catalunya por riesgo extremo de incendio

El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un pequeño tornado

Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Noches invernales: Catalunya se congela este fin de semana

Noches invernales: Catalunya se congela este fin de semana

Así afecta la 'bestia del este' a Catalunya: nieve y temperaturas por debajo de los 0 grados

Así afecta la 'bestia del este' a Catalunya: nieve y temperaturas por debajo de los 0 grados

El frío ártico ya recorre Catalunya: heladas y desplome de la temperatura en 8 grados

El frío ártico ya recorre Catalunya: heladas y desplome de la temperatura en 8 grados

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona