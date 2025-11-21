Noches invernales: Catalunya se congela este fin de semana

Catalunya se encuentra sumida en un clima plenamente invernal, algo insólito para un mes de noviembre. Sin embargo, este episodio de frío está a punto de llegar a su fin, y parece que a finales de semana los valores volverán a subir hasta situarse en los correspondientes de otoño.

De momento, la previsión para este viernes anuncia una jornada marcada por la masa de frío ártico que sacude todo el territorio. El sol, el viento y la nieve serán los protagonistas del día, aunque su presencia variará según la zona.

Tramuntana fría y seca

El cielo se mantendrá descubierto en gran parte del territorio exceptuando los Pirineos, donde se formarán nubarrones que descargarán nieve durante todo el viernes. Serán de intensidad débil excepto en la Vall d’Arán, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo ante la previsión de intensas nevadas.

El viento tampoco dará tregua a lo largo del día: la Tramuntana, que soplará fría y seca, afectará a todo el territorio catalán, aunque en algunos puntos las rachas alcanzarán los 90 e incluso 100km/h.

‼️ Diverses carreteres de la Val d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà on és obligatori circular amb cadenes



Molta prudencia ⚠️



Prealerta #NEUCAT https://t.co/XNyqJYgzIr — Protecció civil (@emergenciescat) November 21, 2025

Avisos por viento

Como consecuencia, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas gerundenses del Ripollès y l’Alt y Baix Empordà, donde también hay avisos naranjas activos debido al estado de mar.

A su vez, hay avisos en el norte de Lleida y en el Berguedà (Barcelona) y la Cerdanya (Lleida y Girona). En el resto del mapa las ráfagas podrían superar los 50km/h en conjunto.

Las temperaturas seguirán bajando en Catalunya: en el litoral y prelitoral las máximas se situarán entre los cinco y 10 grados y las mínimas oscilarán entre los 0ºC y los 5ºC. En el resto del territorio los termómetros se mantendrán bajo cero.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent⚠️



➡ Dv. 13:00 h a ds. 13:00 h

➡ Ratxes de vent > 25 m/s, sobretot a cotes altes

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/pCNbfDsd2R — Meteocat (@meteocat) November 20, 2025

La noche más fría del mes

Sin embargo, el viernes no será el día más frío, ya que durante la madrugada del sábado los valores tocarán fondo.

El viento irrumpirá en el territorio con más intensidad que el día anterior, por lo que el Meteocat eleva los avisos a naranja en la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, l’Alt Empordà y en las comarcas leridanas de la Alta Ribagorça, Pallars Jussà y Pallars Sobirà.

El termómetro caerá en picado con mínimas de 0 a -5 grados en el interior y de -5ºC a -10ºC en el Pirineo. En la costa, los valores se mantendrán sin cambios respecto al día anterior.

Lunes de tregua

El domingo, Catalunya amanecerá con el cielo tapado en gran parte del territorio: las nubes irán cubriendo la atmósfera a lo largo del día, pero las temperaturas comenzarán a subir progresivamente. Aun así, no se espera lluvia excepto en los Pirineos, donde la nieve seguirá cayendo de forma intermitente.

El ambiente volverá a la normalidad el lunes, con un frío más moderado y típico del mes de noviembre. No obstante, en los siguientes días podría entrar una segunda masa de aire polar que hará bajar los valores.

El martes volverán las nevadas en los Pirineos y podría llover en las provincias de Girona y Barcelona, pero aún es muy pronto para afirmarlo a ciencia cierta.