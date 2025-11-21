El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un pequeño tornado

Mallorca ha amanecido helada. Desde primeras horas de la mañana, varios municipios de la Serra de Tramuntana, como Sóller o Bunyola, están registrando granizadas intensas que han cubierto sus calles de blanco. El temporal, además, está dejando en el resto de la isla lluvias intensas, vientos muy fuertes y fenómenos espectaculares, como un impresionante 'cap de fibló' (pequeño tornado) en Deià.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla en toda Mallorca por fuertes vientos y lluvias intensas que podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado. El aviso estará en vigor hasta la tarde del sábado.

Cap de fibló

Durante toda la jornada de hoy, los cielos se mantendrán cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo. Una situación que propicia fenómenos como el impresionante 'cap de fibló'' que se ha registrado a primera hora de la mañana cerca de Deià.

Las temperaturas se mantendrán en valores típicamente invernales. De hecho, en la estación meteorológica de situada en la Serra de Alfàbia se ha registrado esta mañana una temperatura de 2’9 grados, mientras que la situada en la finca de Son Torrella, a los pies del Puig Major, este valor ha sido aún más bajo con tan solo 2’3 grados.

La noche del viernes y la madrugada del sábado serán probablemente las más frías de este episodio invernal. En Mallorca, se espera que las temperaturas mínimas no superen los seis grados de media. Un valor que puede caer hasta los tres en zonas como Lluc o sa Pobla .

Sin embargo, a partir del mediodía llegará un frente empujado por aire atlántico más templado. Así, poco a poco, se comenzará a notar una subida de las temperaturas diurnas y la cota de nieve subirá de los 600 a los 900 metros.