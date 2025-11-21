Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencia forestal

Activado el nivel 3 del Pla Alfa en 14 municipios de Catalunya por riesgo extremo de incendio

La entrada de viento de tramontana dispara el riesgo de incendio y obliga a restringir actividades en zonas forestales

Un coche de Agents Rurals, en una imagen de archivo

El Periódico

Els Agents Rurals activarán este sábado el nivel 3 del Pla Alfa en trece municipios del Alt Empordà y uno del Baix Empordà. El motivo es el riesgo extremadamente alto de incendio, agravado por la entrada de viento de tramontana y la falta de humedad en la zona.

El viento, que ya se ha empezado a notar en algunos puntos, puede hacer que cualquier conato se propague con rapidez. Por eso, el nivel 3 implica restricciones de acceso a espacios forestales, suspensión de actividades que puedan generar chispas y un refuerzo de la vigilancia sobre el terreno.

Fuentes del cuerpo recuerdan que la comarca vive estos episodios con frecuencia y que la combinación de viento fuerte y vegetación seca obliga a extremar precauciones. Detalles tan simples como encender una barbacoa, circular por pistas forestales o usar herramientas que hagan chispa pueden desencadenar problemas serios en jornadas como esta.

Els Agents Rurals recomiendan consultar la actualización del Pla Alfa antes de moverse por el medio natural y seguir en todo momento las indicaciones de protecció civil.

