Emergencia forestal
Activado el nivel 3 del Pla Alfa en 14 municipios de Catalunya por riesgo extremo de incendio
La entrada de viento de tramontana dispara el riesgo de incendio y obliga a restringir actividades en zonas forestales
Els Agents Rurals activarán este sábado el nivel 3 del Pla Alfa en trece municipios del Alt Empordà y uno del Baix Empordà. El motivo es el riesgo extremadamente alto de incendio, agravado por la entrada de viento de tramontana y la falta de humedad en la zona.
El viento, que ya se ha empezado a notar en algunos puntos, puede hacer que cualquier conato se propague con rapidez. Por eso, el nivel 3 implica restricciones de acceso a espacios forestales, suspensión de actividades que puedan generar chispas y un refuerzo de la vigilancia sobre el terreno.
Fuentes del cuerpo recuerdan que la comarca vive estos episodios con frecuencia y que la combinación de viento fuerte y vegetación seca obliga a extremar precauciones. Detalles tan simples como encender una barbacoa, circular por pistas forestales o usar herramientas que hagan chispa pueden desencadenar problemas serios en jornadas como esta.
Els Agents Rurals recomiendan consultar la actualización del Pla Alfa antes de moverse por el medio natural y seguir en todo momento las indicaciones de protecció civil.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
- Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España