Así afecta la 'bestia del este' a Catalunya: nieve y temperaturas por debajo de los 0 grados

La entrada de una masa de aire frío polar al norte de la Península está provocando una bajada drástica de las temperaturas en Catalunya. Este jueves será la jornada más fría en lo que llevamos de otoño y, cada día que pase hasta el sábado, será más gélido que el anterior.

De hecho, se espera que sea la semana más fría de las últimas décadas en un mes de noviembre.

Además, coincidirá con un repunte de la inestabilidad, que dará paso a nevadas de cotas bajas que podrían llegar hasta la costa central barcelonesa, algo que no pasaba en noviembre desde 1999.

Tres masas de aire

Pero, ¿de dónde proviene este frío invernal? La respuesta no es tan sencilla: Barcelona, y Catalunya en general, se encuentran en una ubicación afectada por masas de aire de origen tropical (cálidas) y masas polares y árticas (frías).

Esta zona, llamada de latitudes medias, es muy susceptible a los cambios de temperatura.

En cuanto al frío, que es lo que afecta ahora al territorio, llega a través de tres masas de aire diferentes: la más recurrente es la polar marítima, que procede del Atlántico norte y se mueve de oeste a este.

Frío intenso y pocas precipitaciones

En segundo lugar se encuentra la masa de aire ártico, que es la que tenemos actualmente en Catalunya.

En este caso, la fuente de frío es el Océano Ártico. En Barcelona suele traer frío intenso pero pocas precipitaciones, exceptuando la formación de algunas borrascas en el Mediterráneo. En los Pirineos, en cambio, se crean nevadas importantes.

Finalmente, está la masa de aire polar continental que llega desde el nordeste de Europa, sobre todo desde Rusia o Siberia.

Es una de las corrientes más frías y secas que llegan a Catalunya, pero es capaz de formar una borrasca en el Mediterráneo que puede traer precipitaciones en forma de nieve.

La 'bestia del este'

De hecho, a esta última se le suele llamar ‘bestia del este’, especialmente en el Reino Unido, debido a su procedencia geográfica.

Asimismo, en Catalunya también se está popularizando esta expresión. No obstante, por la ubicación de la comunidad autónoma, esta denominación es errónea.

Y es que nuestro este es el Mediterráneo, con lo cual las masas que llegan a la costa catalana desde el mar son más templadas y húmedas que las continentales.

En el corazón de Rusia

Por lo tanto, los frentes de aire polar continental que arrancan en el corazón de Rusia o Siberia deben llamarse siberianos, aunque es difícil que lleguen a pisar territorio catalán.

Para que esta masa de aire llegue a afectar a Catalunya, sería necesaria la combinación de un anticiclón potente en el norte de Europa y una borrasca en el Mediterráneo.

La última vez que se dio una situación similar fue en febrero de 2012, cuando Barcelona llegó a registrar temperaturas de hasta -10 °C.