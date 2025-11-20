Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Catalunya se encuentra sumida en una ola de frío que está dejando precipitaciones por debajo de la media en gran parte del territorio.

Y es que este episodio está siendo el más gélido registrado en noviembre desde hace décadas. ¿El causante? Una masa de aire frío ártico que ha entrado por el norte de la Península y que amenaza con quedarse hasta el domingo.

De hecho, la previsión para este jueves anuncia que será el día más inestable de la semana, pero no el más frío, con temperaturas que rozarán los 10ºC en conjunto.

Tormenta, granizo y nieve

Catalunya amanecerá con el cielo cubierto de nubarrones, especialmente en Lleida y en el litoral y el prelitoral de Barcelona y Girona.

A partir del mediodía, estas nubes traerán chubascos entre las comarcas del Baix Llobregat (Barcelona) y la Selva (Girona) que podrían ir acompañados de tormenta o granizo.

Las precipitaciones serán de intensidad entre débil y moderada y las acumulaciones serán escasas. No será hasta bien entrada la tarde cuando comience a nevar de forma dispersa en distintos puntos de Catalunya.

La cota de nieve dejará el suelo emblanquecido en el Ripollès (Girona) y en las comarcas barcelonesas de Osona, la Garrotxa y en el Montseny.

Nevadas en la costa

El momento clave para ver nevar en la costa será durante la madrugada del viernes, ya que se reactivarán las precipitaciones en forma de aguanieve en la Selva, el Maresme (Barcelona) y el Vallès Oriental (Barcelona), con la cota alrededor de los 200 o 300 metros.

Donde nevará con más intensidad será en l’Alt y el Baix Empordà (Girona), por lo que el Meteocat ha activado el aviso amarillo, al cual se le sumará la Vall d’Aran durante la mañana y la Cerdanya (Girona, Lleida), el Ripollès (Girona) y el Berguedà (Barcelona) por la tarde.

Aviso naranja

Y es que el viernes será más frío que el día anterior: los termómetros seguirán bajando y las máximas oscilarán entre los 5 y los 10ºC, más altas en la costa que en el interior.

El cielo se mantendrá en la misma línea durante la mañana, y seguirá lloviendo de forma moderada en el litoral, prelitoral y nordeste del territorio.

A partir de la tarde las nubes darán paso al sol, que se impondrá en gran parte del territorio, excepto en el Pirineo.

Además del frío, el viento gélido podría superar los 90km/h en el Camp de Tarragona, el Ebro y l’Empordà, donde el Meteocat ha activado el aviso naranja por el mal estado del mar.

El día más frío de la semana

El punto álgido del frío llegará durante la noche del viernes al sábado: los termómetros y la humedad se desplomarán y media Catalunya podría despertarse con valores bajo cero.

Aun así, el sol brillará con intensidad durante todo el fin de semana y no se esperan precipitaciones ni nevadas fuera del Pirineo.

Del domingo al martes las temperaturas comenzarán a subir progresivamente y el frío reculará bastante para dar paso a una semana con valores más estables en conjunto.