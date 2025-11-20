El frío ártico ya recorre Catalunya: heladas y desplome de la temperatura en 8 grados

Tras un octubre cálido en general , Catalunya pasará de superar 'l'estiuet de Sant Martí' a adentrarse de golpe, aunque solo por unos días, en un invierno que no resultará severo, pero sí que se notará su entrada de forma brusca sin mediar un otoño plácido. Según ha detallado la Aemet, "una masa de aire de origen ártico dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular". Por lo tanto, más abrigo y, según la localidad, con la estufa bien cerca, como bien saben ya en la Catalunya pirenaica y en la central.

Este jueves, localidades como Das, en la Cerdanya, han tocado ya los -6º C, y la capital de aquella misma comarca, Puigcerdà, han amanecido rozando los -4º C. En Vic los termómetros ya han visto los -2º C, mientras que en el extremo contrario, el municipio que ha empezado la jornada con la máxima más elevada ha sido Amposta, con 13,4º C.

En lo que resta de semana se espera en un descenso térmico donde el termómetro tocará fondo entre viernes y sábado, para luego, con la penetración de una masa de aire atlántica más cálida, ir repuntando de forma progresiva, hasta que , al inicio de la próxima semana, la temperatura se alinee con lo que tocaría para estas fechas.

Esta caída de los valores térmicos dejará los termómetros con, según la zona, hasta 8 grados por debajo de la media de temperatura que tocaría para estas fechas. Frío intenso que supone un choque térmico que será, por eso, más notorio si se compara con las temperaturas que teníamos hace justo un año.

Por poner un ejemplo, tomando de referencia los registros de las estaciones meteorológicas del Meteocat, en 2024 en Barcelona se rondaba para estas fechas una máxima cercana a los 20ºC y una mínima por encima de los 14ºC; en cambio, para el lapso que irá de la tarde del jueves -donde están previstos algunos chubascos dispersos y en el que alguno de los modelos indica que podría ser en forma de tormenta-, al mediodía del sábado se espera una máxima de 12 ºC y una mínima que podría caer hasta los 5ºC tras pasar. Otro ejemplo más: en Vielha, que el año pasado -con temperaturas anormalmente altas- rondaba la máxima por encima de los 13 ºC y que de noche se quedaba en los 4ºC, para el próximo viernes está pronosticado que el termómetro se sitúe durante toda la jornada bajo cero y llegando a caer hasta los -6ºC.

Aunque el mayor retroceso de los termómetros se concentrará en el litoral y prelitoral catalán, los registros más extremos y donde las heladas se endurecerán más será en las zonas de interior de Catalunya y el Ponent.

Nevada en el Pirineo

A día de hoy, y siempre según lo que determinan los últimos modelos meteorológicos que están sujetos a actualizaciones constantes, las nevadas se concentrarían principalmente en el Pirineo, con la posibilidad que alcance ciertas zonas de la cara norte del Prepirineo como la serra del Cadí-Moixeró. También podría caer algún copo de nieve de forma intermitente en las cotas altas de les Guilleries y el Montseny. La cantidad que se acumulará en el Pirineo durante estos días , donde también se espera fuertes rachas de viento, no será, en ningún caso, excesivamente relevante -entre 15 y 25 centímetros-, pero sí dejará en las montañas una imagen blanca de postal.

Algún modelo pronostica que la cota de nieve podría descender hasta situarse entre los 300-400 metros, lo que significaría que, a causa de las precipitaciones que se esperan en el tercio norte oriental de Catalunya, algún copo de nieve se podría ver en las comarcas interiores de Girona y Empordà, aunque esta posibilidad, no descartable, es más remota y estos chubascos serían en forma de lluvia.