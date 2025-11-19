El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona

La caída de las temperaturas causada por una masa de aire ártico puede acabar con nevadas a nivel del mar entre la tarde de este jueves y la mañana del viernes. El descenso térmico, que empezó a notarse el martes y que se ha disparado este miércoles, se extenderá hasta el sábado o el domingo por la mañana y puede llegar a dejar hasta valores de hasta 8 grados bajo cero en algunas zonas y estampas plenamente invernales en puntos de la costa catalana.

Protección Civil ya ha avisado de un cambio significativo de tiempo. Aunque el miércoles la nieve puede llegar a los Pirineos catalanes en cotas de hasta los 800 metros, en los días posteriores puede llegar a los 400-600 metros en zonas del tercio norte peninsular. Ya durante la madrugada de jueves a viernes, si la irrupción fría llega con intensidad, no se descarta que caiga nieve a pie de playa en zonas bajas del este de Catalunya, especialmente a Girona y zonas altas de Barcelona. Este extremo no está confirmado por todos los modelos predictivos, aunque sí coinciden todos en el desplome de los termómetros.

Vuelven las heladas

Este episodio de tiempo invernal afectará la península y las Baleares, con una clara bajada de las mínimas y las máximas, que con valores entre 5 y 10 °C por debajo de los normales para esta época del año. Con la caída de las temperaturas también volverán las heladas, que afectarán amplias zonas del norte y el interior peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante este episodio invernal en noviembre, Protección Civil y Emergencia recomienda, en un comunicado, evitar los viajes y si son imprescindibles realizarse por carretera, consultar la situación meteorológica y del estado de las carreteras, especialmente por las placas de hielo, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, revisar los neumáticos y llevar los de invierno o cadenas, vigilar el anticongelante, los frenos del vehículo y llenar el depósito de combustible. Además, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.