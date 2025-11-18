Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya

Catalunya se prepara para la ola de frío más gélida de la temporada después de un mes marcado por los contrastes.

En menos de una semana, el territorio catalán ha pasado del veranillo de Sant Martí, con temperaturas que han superado los 20ºC, a una lengua de frío polar que va a hacer descender los termómetros hasta 10ºC o más en conjunto.

De momento, la previsión para este martes anuncia una jornada muy estable y fresca, con nieblas matutinas en el interior y la Catalunya central.

En general, el cielo se mantendrá despejado y brillará el sol, aunque podrían aparecer algunas nubes débiles en el sector litoral y prelitoral de Barcelona.

Un anticipo de las heladas

El viento de Tramontana soplará con fuerza en el nordeste de la comunidad autónoma, especialmente en la comarca del Alt Empordà (Girona), donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la fuerza de las rachas y por el mal estado del mar. En el resto de la costa catalana el viento será moderado.

La temperatura del martes descenderá ligeramente, con máximas por debajo de los 20ºC y mínimas de entre 5 y 10 grados, anticipando ya el ambiente que se espera para el miércoles.

Hasta 15ºC menos

Y es que, de cara al miércoles, entrará una masa de aire helado de origen polar que traerá unos días de invierno a Catalunya. Se trata de un frío ártico continental, caracterizado por contener aire muy seco y extremadamente gélido.

Aun así, volverá a ser una jornada estable y tranquila en general, con muchos ratos de sol y algunas nubes dispersas. La temperatura bajará notablemente y será el primer día de frío intenso, pero no el último.

Barcelona experimentará un descenso térmico de más de 15ºC en comparación con la semana pasada, con máximas que difícilmente alcanzarán los 10ºC y unas mínimas que se situarán en unos 5ºC en el centro de la capital catalana.

Llegan las lluvias

A partir de la noche comenzará a nevar en el Pirineo por encima de los 1.200 metros de cota.

El jueves será el día más inestable de la semana: el cielo se mantendrá totalmente cubierto en la mitad norte de Catalunya, lo que traerá consigo chubascos localmente fuertes en litoral y prelitoral de Barcelona y Girona.

Las lluvias serán poco abundantes, pero podrían ir acompañadas de tormenta, granizo e, incluso, nieve en la costa central barcelonesa y en Girona, donde se esperan temperaturas de entre 8 y 10ºC.

Fin de semana muy frío

Las precipitaciones cesarán durante la madrugada del viernes, pero los valores seguirán bajando, hasta situarse por debajo de la media climática.

Se avecina un fin de semana muy frío, donde las mantas y las chimeneas serán los protagonistas de los hogares catalanes.

El sábado se espera que sea el día más frío de la semana: el interior de Catalunya amanecerá con temperaturas bajo cero que oscilarán entre los 0 y los -5 grados. En los Pirineos, las heladas serán más intensas y los termómetros se mantendrán entre los -5ºC y los -10ºC.