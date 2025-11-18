Nevadas efecto lago: el fenómeno meteorológico que llega en breve

Tras una semana dominada por las lluvias intensas asociadas a la borrasca Claudia, España se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. Una masa de aire ártico marítima está a punto de irrumpir en el territorio, instalando un ambiente plenamente invernal. Este frente provocará un desplome generalizado de las temperaturas y la aparición de nieve en diversas zonas, incluyendo altitudes sorprendentemente bajas. La anticipación de estas precipitaciones gélidas viene acompañada de un fenómeno meteorológico particular: las nevadas efecto lago, que prometen dejar estampas inusuales en puntos del norte peninsular. La llegada de este aire frío, programada para el 20 de noviembre, anuncia un escenario donde la precaución y la preparación se vuelven esenciales para los ciudadanos.

La llegada del frío ártico y las cotas bajas de nieve

El inicio de la semana verá las lluvias como protagonistas en el Cantábrico, con chubascos dispersos extendiéndose hacia el oeste y sur del país este lunes. El martes traerá un respiro, con un tiempo algo más estable, pero a partir del miércoles, los efectos del frente frío comenzarán a hacerse notar de manera significativa. Se esperan nevadas y heladas en múltiples puntos del territorio durante los días siguientes, transformando el paisaje y exigiendo a los ciudadanos adaptar sus rutinas.

Una característica distintiva de este episodio invernal es la posibilidad de que las nevadas se presenten en zonas bajas. Esto implica que la cota de nieve podría situarse a nivel del suelo o a unos 500 metros en algunas localidades. Esta circunstancia, que podría parecer inusual para quienes viven lejos de las altas montañas, se debe precisamente al fenómeno de las nevadas efecto lago. Este tipo de precipitaciones son una particularidad que se explicará a continuación, pero su incidencia en zonas costeras o de baja altitud representa un desafío logístico y de seguridad para las comunidades afectadas. La transformación del ambiente será notable, con un descenso térmico marcado y una sensación térmica que acentuará la presencia del invierno.

Comprendiendo las nevadas efecto lago: un proceso fascinante

Las nevadas efecto lago, conocidas en la meteorología como lake-effect snow, son un tipo específico de precipitaciones en forma de nieve que se originan cuando una masa de aire extremadamente frío pasa sobre masas de agua cálidas de manera prolongada. Durante este trayecto, el aire frío se carga de una gran cantidad de humedad y, simultáneamente, absorbe "energía" del agua cálida. Este proceso genera "nubes convectivas de desarrollo vertical en un entorno muy frío con una fuerte inestabilización", según detallan los expertos de Meteored.

El mecanismo se intensifica cuando esta masa de aire frío e inestable impacta contra una barrera terrestre o una formación orográfica, como una cadena montañosa. En ese momento, las nubes convectivas se realzan debido a los movimientos verticales forzados, dando lugar a nevadas intensas y acumulaciones significativas en periodos de tiempo relativamente cortos, explican desde Meteored. Este fenómeno es célebre por su ocurrencia en las regiones adyacentes a los Grandes Lagos, situados entre Canadá y Estados Unidos, donde puede provocar verdaderas tormentas de nieve de gran magnitud. La interacción entre el aire gélido y el agua más templada es la clave de este proceso meteorológico.

Meteored asegura que estas condiciones específicas pueden propiciar nevadas efecto lago durante esta semana en el norte de las islas británicas, Francia y también en el norte de nuestro país. Se espera que el aire frío entre el 20 de noviembre y permanezca hasta el día siguiente, lo que podría dejar la cota de nieve al ras del suelo en zonas septentrionales. Por ejemplo, se ha previsto que en ciudades como Santander o Bilbao, la cota de nieve se sitúe entre los 500 y los 700 metros, una altitud considerablemente baja para la caída de nieve. Este pronóstico implica que localidades que habitualmente experimentan inviernos suaves podrían verse cubiertas por un manto blanco, generando un impacto considerable en el tráfico, la infraestructura y las actividades cotidianas. La preparación ante estas condiciones excepcionales será fundamental para minimizar las posibles incidencias y garantizar la seguridad de la población.