El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona

La caída de las temperaturas causada por una masa de aire ártico puede acabar con nevadas a nivel del mar este viernes. El descenso térmico, que empieza a notarse este martes, se extenderá hasta el sábado y puede llegar a dejar hasta valores de hasta 8 °C y estampas plenamente invernales en puntos de la costa catalana.

Protección Civil ya ha avisado de un cambio significativo de tiempo a partir de este martes. Aunque el miércoles la nieve puede llegar a los Pirineos catalanes en cotas de hasta los 800 metros, en los días posteriores puede llegar a los 400-600 metros en zonas del tercio norte peninsular. Ya durante la madrugada de jueves a viernes, si la irrupción fría llega con intensidad, no se descarta que caiga nieve a pie de playa en zonas bajas del este de Catalunya, especialmente a Girona y zonas altas de Barcelona.

Vuelven las heladas

Este episodio de tiempo invernal afectará la península y las Baleares, con una clara bajada de las mínimas y las máximas, que con valores entre 5 y 10 °C por debajo de los normales para esta época del año. Con la caída de las temperaturas también volverán las heladas, que afectarán amplias zonas del norte y el interior peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante este episodio invernal en noviembre, Protección Civil y Emergencia recomienda, en un comunicado, evitar los viajes y si son imprescindibles realizarse por carretera, consultar la situación meteorológica y del estado de las carreteras, especialmente por las placas de hielo, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, revisar los neumáticos y llevar los de invierno o cadenas, vigilar el anticongelante, los frenos del vehículo y llenar el depósito de combustible. Además, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.