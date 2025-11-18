Bajada de temperaturas
El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona
La bajada de las temperaturas puede provocar que la nieve llegue a nivel del mar esta semana
Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
Protección Civil recomienda extremar precauciones desde el martes: aconseja llevar neumáticos de invierno o cadenas
Andrea Izquierdo
La caída de las temperaturas causada por una masa de aire ártico puede acabar con nevadas a nivel del mar este viernes. El descenso térmico, que empieza a notarse este martes, se extenderá hasta el sábado y puede llegar a dejar hasta valores de hasta 8 °C y estampas plenamente invernales en puntos de la costa catalana.
Protección Civil ya ha avisado de un cambio significativo de tiempo a partir de este martes. Aunque el miércoles la nieve puede llegar a los Pirineos catalanes en cotas de hasta los 800 metros, en los días posteriores puede llegar a los 400-600 metros en zonas del tercio norte peninsular. Ya durante la madrugada de jueves a viernes, si la irrupción fría llega con intensidad, no se descarta que caiga nieve a pie de playa en zonas bajas del este de Catalunya, especialmente a Girona y zonas altas de Barcelona.
Vuelven las heladas
Este episodio de tiempo invernal afectará la península y las Baleares, con una clara bajada de las mínimas y las máximas, que con valores entre 5 y 10 °C por debajo de los normales para esta época del año. Con la caída de las temperaturas también volverán las heladas, que afectarán amplias zonas del norte y el interior peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Ante este episodio invernal en noviembre, Protección Civil y Emergencia recomienda, en un comunicado, evitar los viajes y si son imprescindibles realizarse por carretera, consultar la situación meteorológica y del estado de las carreteras, especialmente por las placas de hielo, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Asimismo, revisar los neumáticos y llevar los de invierno o cadenas, vigilar el anticongelante, los frenos del vehículo y llenar el depósito de combustible. Además, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico