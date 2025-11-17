Protección Civil recomienda extremar precauciones desde el martes: aconseja llevar neumáticos de invierno o cadenas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda extremar las precauciones desde este martes, cuando se registrará un cambio significativo de tiempo debido a la entrada de una masa de aire ártico, que provocará un descenso marcado de temperaturas, con heladas, nevadas en cotas bajas y viento en los próximos días.

Este episodio de tiempo invernal afectará a la península y Baleares, con un descenso de temperaturas máximas y mínimas, más evidente desde el miércoles, con valores entre 5 y 10 ºC por debajo de los normales para esta época del año, y heladas que afectarán a amplias zonas del norte e interior peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La masa de aire ártico entrará el miércoles desde el norte, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que afectará ese día al norte peninsular y dejará nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos en cotas hasta los 800 metros, y que en días posteriores descenderá hasta los 400-600 metros en zonas del tercio norte peninsular.

¿Nieve en Barcelona?

A partir del jueves, la masa de aire se extendería progresivamente al resto de la península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado que continuará hasta el sábado, e irá acompañado de viento de componente norte, con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular, Baleares y también en zonas de montaña del tercio este peninsular, sobre todo durante viernes y sábado.

En Catalunya, las máximas se mantendrán entre los 10 y 12ºC en la costa y por debajo de los 8ºC en el interior, unos registros más típicos de invierno que de la estación actual.

Por este motivo, durante la madrugada del jueves al viernes, si la irrupción fría llega con intensidad, no se descarta que caiga nieve a nivel del mar en zonas bajas del este de Catalunya, especialmente en Girona y zonas altas de Barcelona.

Evitar desplazamientos y llevar cadenas

Asociado a esta situación se prevé un intenso temporal marítimo que afectará al mar Balear y al Empordà. Ante este episodio invernal en noviembre, Protección Civil y Emergencia recomienda, en un comunicado, evitar los viajes y si son imprescindibles realizarse por carretera, consultar la situación meteorológica y del estado de las carreteras, especialmente por las placas de hielo, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, revisar los neumáticos y llevar los de invierno o cadenas, vigilar el anticongelante, los frenos del vehículo y llenar el depósito de combustible. Además, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

¿Qué hacer si te quedas atrapado por la nieve?

También aconseja en caso de quedar atrapado en la nieve permanecer en el vehículo, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior.

Ante fuertes rachas de viento, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En zonas marítimas, advierten de que en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar, por lo que piden alejarse de la playa y de otros lugares bajos con elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes