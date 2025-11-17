¿Nieve en Barcelona? Esto dicen Meteocat y Aemet

La borrasca Claudia se está retirando progresivamente de Catalunya tras los últimos resquicios de lluvia durante la madrugada del pasado domingo.

Los chubascos han barrido el territorio desde Ponent hasta la costa, dejando el cielo muy tapado durante gran parte del fin de semana.

Además, en el litoral central se han formado algunas precipitaciones locales intensas durante la noche, que han sorprendido a los barceloneses y han acumulado entre 5 y 20 litros en pocas horas.

Tormenta y granizo

La tercera semana de noviembre arranca con contrastes en el territorio, debido a nuevas perturbaciones en la atmósfera, que podrían incluso descargar nieve en algunas comarcas de Barcelona.

La previsión para este lunes anuncia nuevo cambio en la meteorología: la borrasca Claudia se irá deshaciendo y aparecerá un nuevo frente atlántico, que traerá lluvias persistentes al Pirineo y Prepirineo catalán, especialmente por la tarde.

Es más, podrían ir acompañadas de tormenta y granizo en el nordeste, pero las acumulaciones serán escasas.

En el resto del territorio, el día comenzará con el cielo despejado y, a medida que avance la jornada, se formarán algunas nubes bajas.

Las primeras nevadas

A partir de la tarde los vientos de tramuntana y del mistral comenzarán a soplar con fuerza en el extremo sur y norte, con ráfagas que alcanzarán los 50km/h.

Los termómetros experimentarán un descenso por la llegada del aire frío del norte. En general, los valores oscilarán entre los 14 y 18ºC, aunque en algunos puntos de la Costa Brava, Barcelona y las comarcas del Ebro se podrían alcanzar los 20ºC.

Esta bajada de las temperaturas facilitará la formación de nevadas, que comenzarán en el Pirineo Occidental. Sin embargo, los Pirineos no serán los únicos afectados.

Els pròxims dies, i sobretot a partir de dimecres, l'arribada d'una massa d'aire polar a Catalunya farà que la temperatura baixi de manera notable arreu. L'ambient serà de ple hivern a tot el territori a partir de llavors 🧤🧣



ℹ️🥶 https://t.co/DsRvxM4wRs pic.twitter.com/H9iQqrkJH6 — Meteocat (@meteocat) November 16, 2025

Nieve en Barcelona

A medida que avance la semana comenzará a alzarse una dorsal anticiclónica, que traerá una vaguada cargada de aire frío polar que, a su vez, provocará un desplome en los termómetros.

Las máximas se mantendrán entre los 10 y 12ºC en la costa y por debajo de los 8ºC en el interior, unos registros más típicos de invierno que de la estación actual.

Por este motivo, durante la madrugada del jueves al viernes, si la irrupción fría llega con intensidad, no se descarta que caiga nieve a nivel del mar en zonas bajas del este de Catalunya, especialmente en Girona y zonas altas de Barcelona.

Sin embargo, la evolución del episodio dependerá de detalles clave, como el movimiento final de la vaguada, su posible aislamiento y la interacción con masas de aire más húmedas. Pequeñas variaciones podrían intensificar o suavizar notablemente la situación, explica el meteorólogo de Meteored Sergio Escama.