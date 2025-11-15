Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteocat

Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada

El aviso, de nivel moderado, se mantendrá activo desde las 1.00 hasta las 7.00 horas

¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?

Una masa de aire frío desplomará las temperaturas a partir del martes

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona.

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona. / Zowy Voeten

Ángel Guerrero

Barcelona
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este sábado un aviso por situación meteorológica de peligro ante la previsión de lluvias intensas para la madrugada del domingo.

El aviso, de nivel moderado (amarillo), se activará a las 1.00 horas en Baix Empordà, Gironès, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme y Barcelonès, y se mantendrá hasta las 7.00 horas de la mañana.

TEMAS

