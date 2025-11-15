Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este sábado un aviso por situación meteorológica de peligro ante la previsión de lluvias intensas para la madrugada del domingo.

El aviso, de nivel moderado (amarillo), se activará a las 1.00 horas en Baix Empordà, Gironès, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme y Barcelonès, y se mantendrá hasta las 7.00 horas de la mañana.