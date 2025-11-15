Meteocat
Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
El aviso, de nivel moderado, se mantendrá activo desde las 1.00 hasta las 7.00 horas
¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
Una masa de aire frío desplomará las temperaturas a partir del martes
Ángel Guerrero
Barcelona
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este sábado un aviso por situación meteorológica de peligro ante la previsión de lluvias intensas para la madrugada del domingo.
El aviso, de nivel moderado (amarillo), se activará a las 1.00 horas en Baix Empordà, Gironès, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme y Barcelonès, y se mantendrá hasta las 7.00 horas de la mañana.
