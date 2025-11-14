Efecto climatológico
¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
Recomendaciones para protegerse de la calima
Ángel Guerrero
La borrasca Claudia que estos días azota el oeste de la península Ibérica también está provocando indirectamente la llegada de abundante polvo sahariano a la costa mediterránea y que ha provocado que el cielo Barcelona amanezca este viernes de un color marrón rojizo.
La calima se produce por polvo en suspensión procedente del continente africano, concretamente del gran desierto del Sáhara.
Qué es la calima
Los expertos alertan que estos episodios, más comunes en las islas Canarias y conocidos como calima, se desarrollan cuando las pequeñísimas partículas de polvo mineral, de origen natural procedentes del desierto del Sáhara y con diámetros comprendidos en su mayoría entre las 10 y las 2,5 micras son arrastrados por el aire.
La calima se caracteriza además por el aire seco y cálido de componente Este procedente del desierto del Sahara. Estas dos circunstancias sumadas al polvo en suspensión que enturbia el ambiente están detrás de muchas molestias que podría comenzar a producir en los próximos días.
Estos aerosoles o partículas se conocen como PM10 y tienen la capacidad de penetrar por las vías respiratorias. Si la concentración de las partículas supera 50 ug/m3 que la normativa comunitaria fija como umbral tolerable, acarrea riesgos a la población, principalmente a la más vulnerable, especialmente aquella que padece enfermedades crónicas respiratorias como el asma o la bronquitis.
Pueden darse episodios en los que las patologías previas se compliquen y aparezcan brotes.
