La borrasca Claudia impacta en Catalunya: estos son sus efectos

La borrasca Claudia está causando estragos en la Península y en las Canarias: el frente está siendo el causante de las fuertes lluvias y las intensas rachas de viento que azotan España y Portugal.

En la otra cara de la moneda, Catalunya ha comenzado la semana con unas temperaturas más altas de lo normal para esta época del año y con un tiempo bastante estable.

Hasta ahora, los efectos de la borrasca Claudia en el territorio catalán no han sido muy notorios: los vientos peninsulares han arrastrado masas de aire cálido que han hecho subir los valores y han dejado una capa de polvo en suspensión del Sáhara en la atmósfera.

Se acerca un frente frío

No obstante, esto cambiará a partir de este viernes. La previsión anuncia una jornada inestable marcada por un nuevo frente frío que está haciendo descender nuevamente los termómetros, con máximas que rozarán los 20ºC.

Además, el cielo se mantendrá cubierto de nubes densas durante todo el día que traerán consigo precipitaciones en distintos puntos del mapa. Las lluvias dejarán caer las partículas saharianas que se mantienen en el ambiente y que ensuciarán el suelo.

Los chubascos serán de carácter débil o moderado y comenzarán a primera hora de la mañana por el centro y norte del territorio, pero a lo largo del día se irán extendiendo por toda la comunidad autónoma.

Avisos naranjas

Por la tarde irán acompañados de tormenta entre las comarcas de Girona y Barcelona, sin descartar algún aguacero fuerte.

El viento soplará de forma moderada en la Costa Brava, pero la intensidad será mayor en zonas del Pirineo y Prepirineo.

Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso naranja en las comarcas leridanas de la Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y la Cerdanya, además de en el Ripollès (Girona) y Berguedà (Barcelona).

Asimismo, el aviso se mantiene amarillo en las comarcas leridanas del Pallars Jussà, Alt Urgell y Solsonès.

Bon dia!



Comencem el dia amb una temperatura força més alta que aquests darrers dies, tret de cotes altes del Pirineu. En punts de la meitat sud de Catalunya trobem valors d'entre 18 i 20 °C. D'altra banda, el vent de sud ha permès que a Vielha ara hi hagi 11.7 °C. pic.twitter.com/HlOp1E7zwA — Meteocat (@meteocat) November 14, 2025

Una noche lluviosa

La situación mejorará a lo largo del fin de semana, aunque no en todo el territorio: el cielo permanecerá descubierto en el litoral y prelitoral catalán, pero las nubes densas persistirán en el oeste del mapa.

De hecho, descargarán precipitaciones especialmente en el interior de Lleida y Tarragona, pero serán de carácter débil.

La noche del sábado al domingo seguirá siendo lluviosa, pero los registros quedarán por debajo de los 10 litros en conjunto. A primera hora se abrirán claros en gran parte de Catalunya para dar paso a un final de semana soleado y con pocas nubes.

Los resquicios de la borrasca

Aun así, las lluvias se resisten a marcharse de los Pirineos, ya que descargarán de forma dispersa en el noroeste de la comunidad autónoma durante toda la jornada dominical.

La temperatura seguirá bajando, pero los valores aún estarán lejos de considerarse invernales.

De cara a la semana que viene, podrían quedar los resquicios de la borrasca Claudia, sobre todo en los Pirineos y en el interior de Girona y Barcelona, donde podrían caer chubascos locales.