Cambio imprevisto del tiempo en Catalunya: la borrasca Claudia tiene la culpa

El veranillo de Sant Martín se ha instalado en Catalunya, provocando temperaturas más típicas de septiembre que de noviembre.

Desde el pasado martes, la borrasca Claudia, que sacude con fuerza la Península, ha traído masas de aire cálido al territorio catalán que están haciendo subir los valores.

De hecho, este jueves será el día más cálido de la semana: las temperaturas comenzarán a subir entre dos y cinco grados durante la madrugada del miércoles hasta el mediodía, cuando las máximas se situarán entre los 20 y 25ºC en general.

Aviso amarillo por viento

Aun así, el cielo se mantendrá cubierto de nubes bajas debido al polvo en suspensión proveniente del Sáhara. En el litoral será donde más se notará: el ambiente estará enturbiado y habrá pocos ratos de sol.

El viento soplará con fuerza en el noroeste de Catalunya, por lo que el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas leridanas de la Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya y el Solsonès, además de en el Ripollès (Girona) y Berguedà (Barcelona).

Las rachas serán moderadas en la costa de Barcelona y Tarragona. Por ello, es recomendable no acercarse a las playas, ya que el mar estará removido y las olas romperán con intensidad.

No se esperan precipitaciones, aunque no se descartan en el extremo norte y sur del litoral.

‘El veranillo de San Martín dura tres días y fin’

El veranillo de Sant Martí terminará el viernes y las temperaturas comenzarán a bajar, aunque de forma lenta y gradual.

Asimismo, llegará un nuevo frente frío a Catalunya asociado a la borrasca Claudia que abrirá las puertas a un cambio de tiempo inesperado, especialmente en las comarcas pirenaicas.

El polvo en suspensión traerá lluvias de barro entre la mañana y el mediodía del viernes que irán avanzando de oeste a este, aunque serán débiles y acumularán cantidades escasas.

Lluvias de sangre

A partir de la tarde, las lluvias de sangre se extenderán en forma de tormenta en gran parte del territorio, especialmente en las comarcas de Barcelona.

Con lo que sí se deberá tener más cuidado es con el viento: el Meteocat mantiene los avisos activos del día anterior, pero en la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Ripollès ascienden a naranja, ya que las rachas pueden superar los 90km/h.

El sábado, los chubascos débiles se concentrarán en el Pirineo Occidental y en la mitad oeste de Catalunya. En principio caerán sin barro, ya que durante la semana se habrá ido retirando el polvo en suspensión de la atmósfera.

Posem en prealerta el pla #VENTCAT per la previsió de ratxes superiors als 90 km/h des del migdia d'avui i fins demà migdia al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central, especialment a cotes altes.



Precaució ❗ https://t.co/FVLNQX1M6U pic.twitter.com/Pgfa3XeOaU — Protecció civil (@emergenciescat) November 13, 2025

Vuelve el frío a Catalunya

En el resto del territorio se abrirán claros durante todo el día, sobre todo en la costa, donde habrá más ratos de sol.

Aun así, las temperaturas seguirán disminuyendo para dar paso a la llegada de un episodio de frío la semana que viene, que provocará una caída considerable de los termómetros.