España en alerta: la borrasca Claudia traerá vientos fuertes y precipitaciones muy intensas

A CORUÑA (ESPAÑA), Parques cerrados en la ciudad de A Coruña, donde la borrasca Claudia empieza a dejarse sentir con lluvias y fuertes vientos, este martes.

Patricia López Avilés

Barcelona
España ha comenzado la segunda semana de noviembre con contrastes meteorológicos en diferentes puntos del país. Mientras que algunas zonas del noroeste peninsular se encuentran en alerta por lluvias, gran parte del Mediterráneo está disfrutando del buen tiempo.

Y es que la borrasca Claudia ha aterrizado causando estragos en el oeste de la Península desde este martes

De hecho, cuatro comunidades de la mitad norte peninsular han activado este martes el aviso por rachas de viento entre 70 y 90 kilómetros por hora, por lluvias de hasta 20 litros o más en una hora y por fuerte oleaje.

Aviso naranja

La mayor incidencia se registrará en Galicia, donde la Xunta ha activado el aviso naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se prevén olas de más de 6 metros.

Asturias y Cantabria tienen el nivel amarillo por rachas máximas de viento del sur 90 km/h. Navarra también está en aviso amarillo por viento, pero las ráfagas no superarán los 70km/h, según informa la Aemet.

El temporal se extiende hacia el este

Asimismo, las lluvias llegarán este martes al oeste de Castilla y León, sistema central y noroeste de Extremadura, pero serán menos intensas.

A partir del miércoles, el temporal se extenderá hacia el este peninsular y a las islas Canarias, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales.

Además, la Aemet ha activado para el miércoles avisos de nivel naranja en La Palma por lluvias que podrían llegar a descargar 30 litros por metro cuadrado en una hora y acumular hasta 100 en el curso de 12 horas.

Alcanzará Canarias

La Palma también ha declarado un aviso amarillo por tormentas fuertes y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. A su vez, El Hierro, La Gomera y casi toda Tenerife estarán en aviso amarillo por el temporal

Como indican desde la Agencia estatal de meteorología, la borrasca Claudia “alcanzará Canarias entre el miércoles y el jueves, con chubascos que pueden ser fuertes y muy fuertes, así como persistentes y acompañados de tormenta en las islas occidentales”.

El tiempo en Catalunya

En la otra cara de la moneda está Catalunya: a partir de este martes, el temporal transportará masas de aire cálido desde el norte de África hacia la comunidad autónoma que harán subir las temperaturas.

Es más, el miércoles dará comienzo el veranillo de Sant Martí, una jornada bastante tranquila y sin lluvias que dejará los termómetros por encima de los 20ºC. 

La calima se hará más evidente el jueves, ya que el polvo en suspensión del Sáhara empeorará la calidad del aire. 

Nuevas precipitaciones

Los valores seguirán al alza, con máximas que podrían rozar los 25ºC en Barcelona, comarcas tarraconenses de l'Ebre o el Segrià (Lleida).

El viernes se instalará en la Península otro frente que abrirá la puerta a nuevas precipitaciones de cara al fin de semana que afectarán al sur peninsular, Ceuta, Canarias y Catalunya, especialmente en el tercio norte.  

