Llega el veranillo de Sant Martí: así será en Barcelona y resto de Catalunya

La estabilidad meteorológica ha vuelto a Catalunya tras una semana pasada protagonizada por las tormentas y las precipitaciones. El sábado, las nubes continuaron tapando el cielo hasta el domingo, cuando el sol volvió a imponerse en el territorio catalán, un tiempo que prevalecerá durante estos días acompañado de un nuevo veranillo.

Y es que, para este lunes, se espera una jornada tranquila y sin muchos cambios: el cielo estará despejado, excepto por el paso de franjas de nubes altas en la comunidad autónoma.

La noche más fría

A primera hora y hasta el mediodía se formarán nieblas espesas en la plana de Lleida y en la depresión central catalana. El viento soplará débil en general y las temperaturas serán parecidas a las del domingo, con pocos cambios.

Las máximas oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC en conjunto y dejarán un ambiente agradable. Por el contrario, las mínimas descenderán y marcarán valores entre los 0ºC y los 10ºC que se notarán sobre todo por la noche.

Sin embargo, la madrugada del martes será la más fría de la semana, ya que durante el día llegará el veranillo de Sant Martí, que hará subir las temperaturas a partir del mediodía y dejará el cielo descubierto.

Polvo en suspensión

La responsable de este ascenso térmico es una borrasca atlántica, situada en el oeste de la península Ibérica, que está favoreciendo la llegada de una masa de aire cálido en altura en Catalunya.

El viento sofocante dejará registros de entre ocho y diez grados por encima de la media climática en la atmósfera.

De cara al miércoles, al calor se le sumará la llegada de polvo en suspensión del Sáhara, que empeorará la calidad del aire por las partículas en el ambiente.

Las temperaturas en Barcelona

Los termómetros seguirán al alza y alcanzarán su pico el jueves, con máximas de 20ºC a 25ºC en muchas comarcas, unos registros más típicos de septiembre que de noviembre que fundirán la nieve de estas semanas en el Pirineo.

El cielo quedará cubierto especialmente en la costa, donde la nubosidad será abundante y no se descarta que caigan algunas gotas en forma de barro.

Entre el lunes y miércoles se esperan valores máximos de entre 19 y 21 grados en Barcelona.

El jueves las máximas alcanzarán los 23ºC y las mínimas no bajarán de los 15ºC en la capital catalana. A pesar de ello, la presencia de nubosidad y de polvo en suspensión frenará en cierta medida el ascenso de la temperatura.

‘El veranillo de San Martín dura tres días y fin’

En el resto de Catalunya, el veranillo se extenderá hasta el viernes, cumpliendo con el refrán que recuerda que ‘el veranillo de San Martín dura tres días y fin’. De este modo, la masa de polvo se alejará hacia el este por el paso de una pequeña borrasca por la comunidad autónoma.

Los chubascos y lluvias de sangre volverán a Catalunya, especialmente en Lleida y en la mitad norte del territorio, aunque serán débiles y de acumulaciones escasas y solo servirán para ensuciar el entorno.

De cara al fin de semana vuelven las masas de aire frío al territorio que acabarán con el polvo sahariano y provocarán un nuevo descenso generalizado de las temperaturas.