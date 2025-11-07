Fin de semana pasado por agua en Catalunya: habrá que sacar el paraguas

El frente de tormentas que ha sacudido Catalunya este jueves ha dejado imágenes escabrosas de inundaciones y ríos desbordados en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

This morning, major flooding has hit Sant Cugat del Vallès, near Barcelona, Spain, following intense rainfall. pic.twitter.com/kTM7L11r9y — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 6, 2025

Vuelve la estabilidad

Y es que desde las 21:50 del miércoles, momento aproximado en que sonó la alarma EsAlert de Protecció Civil, hasta las 10 de la mañana del jueves se han llegado a acumular más de 80mm de lluvia en lugares como Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona).

A pesar del descanso meteorológico del viernes, el sábado llega un nuevo frente que volverá a cubrir el cielo catalán de nubes y aguaceros.

De momento, para este viernes se espera un tiempo estable marcado por el sol en gran parte del territorio. Catalunya amanecerá con el cielo descubierto y sin nubes hasta la tarde, cuando aparecerán las primeras en el oeste de la comunidad autónoma.

Aparece un nuevo frente

Además, a partir del mediodía se esperan lluvias en el tercio oeste, aunque serán débiles y registrarán acumulaciones poco abundantes. Durante la noche las lluvias se extenderán por Poniente y Tarragona como preludio de la borrasca que se avecina el sábado.

Las temperaturas volverán a bajar, con máximas de 15ºC a 20ºC en conjunto, y el viento comenzará a soplar de madrugada en Barcelona y Tarragona.

De cara al sábado, un nuevo frente atravesará la comunidad autónoma: el cielo se mantendrá cubierto de nubarrones en general que traerán chubascos dispersos repartidos por toda la comunidad autónoma.

Las precipitaciones se alargarán todo el día, aunque serán débiles y poco abundantes.

Actividades al aire libre

También nevará en el Pirineo por encima de los 1.500 metros a cualquier hora del día, pero sobre todo al amanecer.

El viento del mistral soplará con fuerza en Tarragona durante la mañana, de hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por las fuertes rachas en las comarcas del Montisà, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Baix Camp.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per vent (#avisosSMP) ⚠



➡️ Dissabte de 07:00 a 13:00 h.

➡️ Possibilitat de ratxes > 25 m/s

➡️ Grau de perill màxim: 🟡 1/6



⏲️Hora local (h) = TU + 1 pic.twitter.com/bh6dMGs8rE — Meteocat (@meteocat) November 7, 2025

La temperatura continuará bajando, con máximas que oscilarán sobre los 15ºC.

Los chubascos durarán poco, ya que para el domingo se espera una mejora generalizada del tiempo. El sol será el protagonista de toda la jornada: el viento aflojará y las nubes desaparecerán, por lo que será un buen día para las actividades al aire libre.

La situación se complica

Por el momento, se espera que la estabilidad dure hasta el miércoles 12; además, la temperatura subirá ligeramente y continuará el ambiente fresco de pleno otoño.

A partir del jueves 13, la situación meteorológica se podría volver a complicar, con la llegada de nuevas borrascas cargadas de lluvia y viento, pero de momento no se puede asegurar.