Mapa de rayos en Catalunya: caen más de 20.000 en apenas tres horas

Más de 4.500 de esas descargas eléctricas impactan contra el suelo

El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

Así se ha visto el avance de la lluvia en el radar del Meteocat: imágenes en directo y dónde ha caído con más fuerza

Imágenes de unos rayos cayendo en el mar tras una noche con tormenta en Barcelona

Imágenes de unos rayos cayendo en el mar tras una noche con tormenta en Barcelona / Bcn

Mariona Carol Roc

La madrugada de este jueves ha estado marcada por una intensa actividad eléctrica en Catalunya. Según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), han caído más de 20.000 rayos desde que se empiezan a registrar a las 4 de la mañana por la zona de Tarragona y hasta las 7:05 horas.

De ellos, 15.538 fueron descargas entre nubes, mientras que 4.581 correspondieron a rayos de nube a tierra, es decir, alcanzaron el suelo.

Un seguimiento preciso gracias a la red de detección

Los rayos de nube a tierra han sido registrados por la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE) del Meteocat, un sistema de alta precisión que determina la localización más probable de cada impacto.

Aunque el sistema no puede determinar con exactitud el punto de caída de cada rayo, utiliza una elipse de probabilidad, que representa la zona donde el impacto podría haberse producido.

La eficiencia de detección de la red XDDE supera el 90%, aunque algunos rayos de baja intensidad pueden no ser registrados o ser descartados si la zona de probabilidad es demasiado amplia.

Una imagen que muestra la magnitud del fenómeno

El mapa elaborado por Meteocat muestra visualmente la distribución de los rayos caídos en todo el territorio catalán. Los colores de los símbolos indican el intervalo horario al que corresponde cada descarga, permitiendo observar la evolución temporal de las tormentas.

La información está actualizada con hora oficial y ofrece una imagen clara del alcance y la magnitud de la tormenta eléctrica que ha afectado a gran parte del territorio durante la madrugada.

Mapa de Catalunya que muestra los rayos nube tierra registrados por la Red de Detección de Descargas Eléctricas atmosféricas (XDDE) del SMC. 6 de noviembre de 2025

Mapa de Catalunya que muestra los rayos nube tierra registrados por la Red de Detección de Descargas Eléctricas atmosféricas (XDDE) del SMC. 6 de noviembre de 2025 / Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) de Meteocat

Contexto meteorológico

Aunque no se han reportado incidentes graves asociados a estas tormentas eléctricas, el fenómeno refleja la inestabilidad atmosférica presente en Catalunya durante las últimas horas, típica de los episodios otoñales, donde se juntan humedad, aire frío en altura y temperaturas aún templadas en superficie.

Noticias relacionadas y más

El Meteocat recomienda mantenerse informado ante posibles nuevas tormentas en las próximas horas y extremar las precauciones en actividades al aire libre, especialmente en zonas de montaña o costa.

