Aviso del Meteocat

Recomendaciones de Protecció Civil por lluvias torrenciales en Catalunya

Última hora de las fuertes lluvias en Catalunya, en directo

Estado del tráfico e incidencias en Rodalies Renfe, en directo

Radar de lluvias, en tiempo real

Aviso por alerta de lluvias intensas para este lunes

Aviso por alerta de lluvias intensas para este lunes / Francesc Casals

Barcelona
Protecció Civil publica, con motivo del riesgo de fuertes lluvias, una serie de recomendaciones en caso de que las precipitaciones sean abundantes

En el caso de Trànsit, se recomienda a las personas que se deban desplazar con vehículos en las zonas con aviso de riesgo por fuertes lluvias que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad entre vehículos.

Por su lado, Protecció Civil recuerda algunas de las recomendaciones que es importante que se sigan:

  1. Antes de que llegue la lluvia, limpiar tejados y desguaces, especialmente de patios y azoteas.
  2. Informarse de la previsión meteorológica y del estado de la red viaria mediante canales oficiales o medios de comunicación.
  3. Cuando sea necesario conducir, intentar circular por las vías principales y autopistas. Hay que hacerlo con suavidad, evitando frenadas bruscas y reduciendo la velocidad. Mantener o aumentar la distancia de seguridad, ya que se necesita más espacio para frenar y el asfalto puede estar resbaladizo, además de no avanzar a otros vehículos.
  4. No estacionar el vehículo en rieras o puntos subterráneos que sean susceptibles de inundarse, ni cruzar ríos o torrentes por el riesgo elevado de un crecimiento repentino del nivel del agua.
  5. No bajar a las zonas inundables (subterráneos, garajes, etc.) si entra agua en casa. Lo mejor es subir hacia los pisos superiores.

