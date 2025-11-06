¿Dónde nieva en Catalunya?

Las lluvias torrenciales están descargando con fuerza desde esta madrugada de jueves en Catalunya, en alerta naranja. La previsión es que se acumulen más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la provincia de Tarragona y de Barcelona como el prelitoral y litoral, y más de 30 litros en la depresión central de Lleida. Un temporal que también ha descargado las primeras nevadas en varios puntos del Pirineo y Prepirineo.

El temporal, de un grado 4 sobre 6, no es estático, avanzando desde el sur de Tarragona hacia el norte de Catalunya. A partir del mediodía, las lluvias se concentrarán en el litoral y prelitoral de Girona y en el Pirineo.

Primeras nevadas

Algunas estaciones de esquí pirenaicas han amanecido ya con una estampa más invernal que otoñal, como Boí Taüll y Tavascan, que han acumulado varios centímetros de nieve durante las nevadas de estas últimas horas. La cota de nieve ha bajado de los 2.400 hasta los 2.200 -2.000 metros durante la primera mitad del día. Según Meteocat, se espera que por la tarde la cota baje hasta los 1.800 metros.

En el Refugi del Malniu (2.128 m), en la Cerdanya, se ha vivido una nevada considerable y de considerable intensidad.

De todas maneras, localmente, se han producido nevadas en algunos puntos del Pirineo y Prepirineo en torno a los 1.800 metros durante la mañana.

Las precipitaciones se mantendrán en el Pirineo a lo largo del fin de semana. El sábado, la previsión es que la cota de nieve se mantenga en los 1.800 metros, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. Además, a partir del mediodía es posible que nieve en el Pirineo Occidental y a partir de la tarde en el tercio oeste.

El domingo, se esperan precipitaciones a lo largo del día en el Pirineo, más continuada a partir del mediodía. Situada entre los 1.800 y 2.000 metros, la cota de nieve será localmente más baja de madrugada.