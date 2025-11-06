Así se ha visto el avance de la lluvia en el radar del Meteocat: imágenes en directo y dónde ha caído con más fuerza

Catalunya ha amanecido este jueves pasada por agua tras una semana marcada por la estabilidad meteorológica.

Los móviles de miles de catalanes comenzaron a vibrar a las 21.50 horas del miércoles debido a una alerta de Protecció Civil por las lluvias torrenciales que se inició durante la madrugada del jueves y se ha prolongando a lo largo de la mañana.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha seguido de cerca la evolución del temporal a través de su perfil en X, donde ha compartido imágenes en tiempo real del radar meteorológico.

El radar del Meteocat

Les Terres de l’Ebre fueron las primeras afectadas por las precipitaciones: a las 4 de la madrugada descargaban los primeros chubascos fuertes y caían las primeras tormentas, acompañadas de una intensa actividad eléctrica.

Augmenta l'activitat al sector de les Terres de l'Ebre amb ruixats i xàfecs que ja descarreguen amb moderada intensitat i acompanyats d'activitat elèctrica. També s'observa com s'acosta la línia de tempestes per ponent. pic.twitter.com/mnbV42Aejf — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

Una hora más tarde, el Meteocat anunciaba que las tormentas se extendían con fuerza por el resto de la comunidad autónoma. En zonas como Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), se han llegado a acumular hasta 38mm en tan solo 30 minutos.

La línia de tempestes ha entrat molt ben organitzada i ara mateix descarreguen, a diversos punts del país, ruixats i xàfecs amb forta intensitat, fins i tot gairebé torrencial a alguns sectors com ara Benissanet, on fa poca estona s'acumulaven fins a 38,2 mm en 30'. pic.twitter.com/qfmpvg7hh8 — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

Han llegado a Barcelona

Pasadas las seis de la mañana, las precipitaciones han llegado al sector central del litoral, prelitoral y a la Catalunya central. Además, el Meteocat las ha calificado de lluvias torrenciales que, en ocasiones, han ido acompañadas de fuertes rachas de viento.

La línia de xàfecs i tempestes avança ràpidament cap al sector central del litoral i prelitoral i la Catalunya central. A més d'intensitat forta, i localment torrencial de precipitació, pot venir acompanyada de ratxes molt fortes de vent. pic.twitter.com/9KJjr8OJ9f — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

Y es que en poco más de 30 minutos se han registrado más de 20mm en diferentes puntos de la provincia de Barcelona: en Sabadell (Vallès Occidental), las acumulaciones han sido de 28,7mm y en la capital catalana de 23,4mm.

A l'animació del radar s'observa la intensificació de la pluja al litoral i prelitoral central i la Catalunya central.

Darreres dades d'intensitat (mm) 30 min. :

Sabadell 28,7

Sant Cugat del Vallès 25,5

el Rascler - PN Garraf 24,6

Barcelona 23,4 pic.twitter.com/fJPvPp8hGa — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

La intensidad disminuye

En este momento, las lluvias continúan avanzando hacia el nordeste de Catalunya, donde se mantiene activado el aviso naranja hasta la tarde, cuando el nivel de peligro bajará a amarillo.

Ara mateix la línia de xàfecs i tempestes circula cap al nord-est de Catalunya. A les darreres imatges del radar s'observa una línia en arc molt ben formada entre el Maresme i el Vallès Occidental. A Anglès, en 30 min s'han recollit 21,7 mm, 16 dels quals en tan sols 10 minuts. pic.twitter.com/NPTnanhKwN — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡️ Dj. de 07 a 19 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts ➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



⏲️ Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/8kVMeOGR2U — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

En el resto del territorio, la intensidad de las precipitaciones está disminuyendo, aunque todavía persisten algunos chubascos, especialmente en el litoral, el prelitoral y zonas de los Pirineos.

El municipio donde más ha llovido

Desde que sonó la alarma hasta las 10 de la mañana del jueves, Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) es el municipio donde se ha acumulado más precipitación con 84mm.

A esta localidad le sigue Rasquera (Ribera d’Ebre, Tarragona) donde se han registrado 73mm en el mismo periodo de tiempo. Además, hasta las 11.00h Els Bombers han atendido 322 avisos relacionados con el temporal, la mayoría de los cuales en el norte del Area Metropolitana de Barcelona.

Actualitzem dades! Fins a les 10 h trobem registres de precipitació acumulada que fins i tot han superat els 50 mm a punts de la Ribera d'Ebre i del Vallès Oriental. pic.twitter.com/IjiI4u2p6B — Meteocat (@meteocat) November 6, 2025

Un viernes de sol y lluvias

No obstante, el paso de la borrasca será efímero, ya que para el viernes se espera que vuelva a salir el sol en gran parte de Catalunya, especialmente en el litoral y prelitoral. Aun así, se esperan chubascos en el extremo norte del territorio y en el nordeste.

Por la tarde se irán extendiendo hacia el sur de la comunidad autónoma, pero serán lluvias débiles y, de momento, no hay avisos activos por parte del Meteocat.