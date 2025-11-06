Así se ha visto el avance de la lluvia en el radar del Meteocat: imágenes en directo y dónde ha caído con más fuerza

Previsión meteorológica
Catalunya ha amanecido este jueves pasada por agua tras una semana marcada por la estabilidad meteorológica.
Los móviles de miles de catalanes comenzaron a vibrar a las 21.50 horas del miércoles debido a una alerta de Protecció Civil por las lluvias torrenciales que se inició durante la madrugada del jueves y se ha prolongando a lo largo de la mañana.
Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha seguido de cerca la evolución del temporal a través de su perfil en X, donde ha compartido imágenes en tiempo real del radar meteorológico.
El radar del Meteocat
Les Terres de l’Ebre fueron las primeras afectadas por las precipitaciones: a las 4 de la madrugada descargaban los primeros chubascos fuertes y caían las primeras tormentas, acompañadas de una intensa actividad eléctrica.
Una hora más tarde, el Meteocat anunciaba que las tormentas se extendían con fuerza por el resto de la comunidad autónoma. En zonas como Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), se han llegado a acumular hasta 38mm en tan solo 30 minutos.
Han llegado a Barcelona
Pasadas las seis de la mañana, las precipitaciones han llegado al sector central del litoral, prelitoral y a la Catalunya central. Además, el Meteocat las ha calificado de lluvias torrenciales que, en ocasiones, han ido acompañadas de fuertes rachas de viento.
Y es que en poco más de 30 minutos se han registrado más de 20mm en diferentes puntos de la provincia de Barcelona: en Sabadell (Vallès Occidental), las acumulaciones han sido de 28,7mm y en la capital catalana de 23,4mm.
La intensidad disminuye
En este momento, las lluvias continúan avanzando hacia el nordeste de Catalunya, donde se mantiene activado el aviso naranja hasta la tarde, cuando el nivel de peligro bajará a amarillo.
En el resto del territorio, la intensidad de las precipitaciones está disminuyendo, aunque todavía persisten algunos chubascos, especialmente en el litoral, el prelitoral y zonas de los Pirineos.
El municipio donde más ha llovido
Desde que sonó la alarma hasta las 10 de la mañana del jueves, Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) es el municipio donde se ha acumulado más precipitación con 84mm.
A esta localidad le sigue Rasquera (Ribera d’Ebre, Tarragona) donde se han registrado 73mm en el mismo periodo de tiempo. Además, hasta las 11.00h Els Bombers han atendido 322 avisos relacionados con el temporal, la mayoría de los cuales en el norte del Area Metropolitana de Barcelona.
Un viernes de sol y lluvias
No obstante, el paso de la borrasca será efímero, ya que para el viernes se espera que vuelva a salir el sol en gran parte de Catalunya, especialmente en el litoral y prelitoral. Aun así, se esperan chubascos en el extremo norte del territorio y en el nordeste.
Por la tarde se irán extendiendo hacia el sur de la comunidad autónoma, pero serán lluvias débiles y, de momento, no hay avisos activos por parte del Meteocat.
