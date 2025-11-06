¿Cuándo dejará de llover en Barcelona y resto de Catalunya?
Trece comarcas catalanas se encuentran en aviso naranja por situación meteorológica de peligro
DIRECTO | Alerta por lluvias torrenciales en Barcelona y resto Catalunya, en directo: última hora de Protecció Civil, Meteocat y plan Inuncat
Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán las precipitaciones
Ángel Guerrero
Catalunya mantiene activo el plan Inuncat por fuertes precipitaciones con tormentas este jueves en fase de alerta y 13 comarcas catalanas están en aviso naranja por situación meteorológica de peligro.
De hecho, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas hasta las 9.30 horas de este jueves por las fuertes lluvias, que afectan especialmente al litoral y prelitoral catalán.
Por comarcas, del Vallès Occidental pertenecen el 44,42% de las llamadas, mientras que del Barcelonès son el 16,63%, del Vallès Oriental el 8,32% y del Baix Llobregat, el 7,88%.
Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indican que "se espera precipitación general de intensidad entre débil y moderada, aunque localmente, durante la primera mitad del día, será de intensidad fuerte o incluso torrencial en la zona avisada. Además, irá acompañada de tormenta y, localmente, de granizo o pedrisco", establecen las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Precipitaciones
Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la provincia de Barcelona y Tarragona como el prelitoral y litoral, y más de 30 litros en la depresión central de Lleida.
Además de las tormentas muy fuertes, con probabilidad de granizo, se esperan rachas muy fuertes de viento.
La situación se estabilizará a partir del mediodía, cuando solo quedarán en alerta, y moderada (nivel amarillo), comarcas de Girona: Alt y Baix Empordà, Pla de l’Estany, La Garrotxa y el Gironès.
