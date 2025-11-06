Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones

Catalunya afronta este jueves un episodio de lluvias torrenciales que ha puesto en alerta a varias zonas de la comunidad autónoma. Hasta 13 comarcas, todas ellas ubicadas en la mitad este del territorio catalán, permanecen bajo aviso naranja por situación meteorológica de peligro a causa de la previsión de precipitaciones intensas. "Se espera precipitación general de intensidad entre débil y moderada, aunque localmente, durante la primera mitad del día, será de intensidad fuerte o incluso torrencial en la zona avisada. Además, irá acompañada de tormenta y, localmente, de granizo o pedrisco", establecen las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Por la tarde, el servicio meteorológico apunta a un leve descenso en la intensidad de las lluvias, que en la mayoría de comarcas se traducirá en una rebaja del aviso a nivel amarillo. "A partir de media mañana se volverá más aislada en la mitad sur del país. Se acumularán cantidades entre poco abundantes y abundantes, aunque localmente serán muy abundantes (entre 50 y 100 mm en 24 horas), sobre todo en puntos del cuadrante nordeste del país", especifica la previsión.

Tras su paso durante la madrugada por la mitad occidental, donde se han registrado inundaciones en localidades como Móra d'Ebre, el temporal se ha trasladado a la otra mitad de la comunidad durante la mañana, desplazándose hacia el noreste catalán. Desde Protecció Civil piden a la población de las comarcas gerundenses, especialmente en el litoral y prelitoral, "mucha prudencia y precaución en las próximas horas".

Comarcas bajo aviso por lluvias

Hasta mediodía, permanecerán bajo aviso de nivel naranja (peligro alto, 4/6) por intensidad de lluvia las siguientes comarcas: Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Lluçanès, Gironès, Selva, Osona, Moianès, Vallès Oriental y Maresme. "Los chubascos irán acompañados a menudo de tormenta, localmente de granizo o pedrisco y rachas muy fuertes de viento", advierten desde el citado servicio meteorológico.

Ya por la tarde, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Vallès Oriental y Maresme dejarán de estar bajo aviso por precipitaciones, mientras que el resto de comarcas alertadas rebajarán el nivel de peligrosidad a amarillo (peligro moderado).

Alerta de Protecció Civil

Cabe recordar que durante la noche del miércoles, usuarios del litoral y prelitoral catalán recibieron en sus dispositivos móviles una alerta del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) de Protecció Civil, la conocida como ES-Alert, avisando de la previsión de lluvias torrenciales para la madrugada y la mañana del jueves. En la notificación, se instaba a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos.

Asimismo, tras celebrarse una reunión de urgencia del comité técnico del plan Inuncat la tarde del miércoles, la consellera Núria Parlon compareció ante los medios para informar del refuerzo de los servicios del CECAT y hacer un llamamiento a "extremar las precauciones".