Lluvias intensas en Catalunya: Inuncat, en alerta

Comienza la cuenta atrás para que llegue un nuevo frente activo a Catalunya que descargará lluvias en gran parte del territorio. Tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad y las temperaturas al alza, a partir del miércoles la atmósfera dará un cambio de rumbo.

Y es que los modelos meteorológicos anuncian que Catalunya está a las puertas de un frente que se establecerá el jueves en el territorio, aunque para este miércoles también se esperan lluvias.

La comunidad autónoma se ha despedido del sol embriagador de esta semana para dar paso a un cielo cubierto de nubarrones, especialmente en el litoral, prelitoral y en la depresión central.

Bajan las temperaturas

A partir del mediodía, las nubes se irán extendiendo por el resto de la Catalunya hasta dejar todo el cielo cubierto.

Será entonces cuando caigan las primeras precipitaciones en la costa central y en el interior del territorio. Sin embargo, serán de carácter débil y las acumulaciones serán poco abundantes en conjunto.

Las temperaturas serán más bajas por la falta de sol y el ambiente será más frío, con máximas inferiores a los 20ºC.

Un nuevo frente activo

Este episodio de lluvias será un preludio de lo que se espera para el jueves, ya que los catalanes amanecerán con el cielo totalmente cubierto, chaparrones e, incluso, nieve.

El paso de un frente activo, sumado a la formación de una pequeña borrasca frente al litoral catalán, favorecerán que la lluvia sea protagonista y que pueda descargar con intensidad en algunas comarcas.

De hecho, Protecció Civil ha establecido el Pla Inuncat y el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de los chubascos a partir de la madrugada del jueves en las comarcas leridanas del Segrià, Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell y Segarra.

Aviso naranja

Este aviso asciende a naranja en toda Catalunya, excepto en las zonas de Lleida de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell y la Cerdanya donde, de momento, no hay avisos activos.

Los avisos son de grado 3/6 en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona e indican que hay más de un 70% de probabilidad de que caigan más de 20 litros en 30 minutos.

Además, las lluvias irán acompañadas de tormentas y de rachas de viento que podrán superar los 60 km/h en muchos lugares. También nevará en el Pirineo por encima de los 2.200 o 2.000 metros de cota.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dj. 01:00 h - Dj. 19:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/6SO5SrZmEX — Meteocat (@meteocat) November 5, 2025

Valores típicos de noviembre

La fuerza de las precipitaciones irá menguando hasta la tarde, cuando solo se mantendrá el aviso amarillo en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany y la Garrotxa.

Las temperaturas bajarán moderadamente en todo el territorio, hasta marcar unos valores típicos del mes de noviembre.

Vuelve la estabilidad

El viernes volverá la estabilidad en general, aunque no durará mucho: se abrirán claros en gran parte del territorio excepto en el norte, donde aún se espera que caiga algún chubasco débil.

Los termómetros seguirán bajando para dar paso a un nuevo episodio de precipitaciones generales a lo largo del sábado, pero será una borrasca muy débil y corta, ya que el domingo volverá el buen tiempo a la comunidad autónoma.