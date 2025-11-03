Otro veranillo en Barcelona: las temperaturas subirán

El fin de semana en Catalunya ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica: tras un sábado de Todos los Santos muy estable, el domingo entró al territorio una bolsa de aire frío que ha dejado chaparrones en gran parte del litoral catalán.

De hecho, el Meteocat activó el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas del Maresme, Barcelonès y Baix Llobregat durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes por la acumulación de lluvia. Sin embargo, esta situación cambiará el miércoles, con un ascenso generalizado de las temperaturas.

De momento, las precipitaciones continuarán durante la mañana del lunes en Barcelona y en su área metropolitana, y podrían ser localmente abundantes.

Noches más frías

Además, por la tarde podrían desplazarse hacia puntos del nordeste de Catalunya. En el resto del territorio, el cielo estará descubierto y no se esperan lluvias.

La temperatura bajará en general, con máximas que quedarán por debajo de los 20ºC en toda la comunidad autónoma. Los termómetros también bajarán durante la noche, con mínimas frescas en el litoral y frías en el interior.

Asimismo, el viento del mistral soplará con fuerza en el delta de l’Ebre, con ráfagas que superarán los 70km/h.

Bon dia!



El matí comença amb temperatura entre 2 i 6 °C més baixa que ahir.



🌡️ Dades a les 06.00 h ( °C): BCN i Amposta 16, TGN 12, Falset 9, Lleida 8, Girona 7, Cervera i Vic 6, el Pont de Suert 1. pic.twitter.com/VCuIFe0Vxh — Meteocat (@meteocat) November 3, 2025

El tiempo se estabiliza

En cuanto a las capitales de provincia, este lunes Barcelona empezará el día con unos 15 grados de mínima y se prevé llegar a los 18°C como máximo. En Girona, la jornada marcará 7 grados de mínima y se llegará hasta los 21 grados.

En Lleida, el valor mínimo será de 5 grados que subirá hasta los 17ºC de máxima. Y en Tarragona, se arrancará con 11 grados y podrán llegar hasta los 22ºC, según la previsión.

De cara al martes el tiempo comenzará a estabilizarse en la costa, aunque no se descarta algún chubasco aislado en puntos del sector central del litoral.

Además, el cielo seguirá cubierto en gran parte de la ciudad de Barcelona y alrededores. En el resto del territorio, se impondrá el sol durante toda la jornada.

Temperaturas al alza

Las mínimas seguirán en la misma línea que el lunes, aunque las máximas comenzarán a subir para dar paso a un nuevo veranillo en Barcelona.

Y es que el miércoles se espera que llegue un anticiclón a la comunidad autónoma que eleve las temperaturas hasta situarse por encima de los 22ºC, una situación anómala para esta época del año.

Aun así, se podrán registrar fuertes rachas de viento en la costa norte y un aumento de la nubosidad en el conjunto del territorio a lo largo del día, y no se descartan algunos chubascos débiles en el litoral.

Primera nevada general

El veranillo será efímero, ya que para el jueves se prevé un nuevo cambio en el tiempo: una vaguada ingresará en la comunidad autónoma y dejará un nuevo episodio de lluvias generalizadas.

Es más, se espera que estas precipitaciones sean persistentes y abundantes y podrían ir acompañadas de granizo y tormenta en cualquier punto de Catalunya.

Además, los termómetros volverán a bajar, facilitando que llegue la primera nevada general del otoño en el Pirineo.

La atmósfera seguirá en la misma línea hasta el fin de semana, cuando se espera un tiempo radiante con el mercurio al alza en general.