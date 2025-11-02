El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia que afectará el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental a partir de este mediodía y a lo largo del domingo.

En dichas comarcas, con el aviso amarillo activado, se pueden formar chubascos que superen los 20 litros/m2 en 30 minutos. En el Baix Llobregat, el Barcelonès y el Maresme, el aviso se mantendrá activado hasta el lunes a las 12h de la mañana.

En el Pirineo, se esperan precipitaciones leves e intermitentes en cotas altas (2.000 metros) hasta el mediodía. A partir de entonces, se esperan algunos chubascos en el interior del cuadrante noroeste (la Selva y la Garrotxa), de intensidad leve o localmente moderada.