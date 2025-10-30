¿Qué tiempo hará para Halloween y el 1 de noviembre, Todos los Santos?

El miércoles ha llegado acompañado de lluvias y un leve ascenso de las temperaturas en toda Catalunya. El paso de un frente atlántico ha mojado el suelo del territorio, aunque las acumulaciones han sido muy discretas en muchos municipios: la mayoría apenas ha recogido entre 1 y 5 litros por metro cuadrado.

La borrasca ha hecho que saquemos los paraguas del armario, pero su paso por Catalunya ha sido bastante efímero.

En cambio, en el sudeste de la Península el temporal ha dejado acumulaciones de más de 100mm, lo que ha provocado inundaciones en varios puntos de Andalucía.

Universidad de Sevilla os prometo que no hay que llegar a estos extremos para cancelar las clases. pic.twitter.com/bOHSE2ouaf — Belén (@beleencastroo_) October 29, 2025

Temperaturas en ascenso

A lo largo de este jueves, la borrasca se desplazará hacia las islas británicas, lo que cerrará el grifo en Catalunya y hará que suban las temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

Por la mañana quedarán algunos resquicios de nubes en puntos del litoral y prelitoral central y sur que podrían dejar las últimas lluvias en el territorio.

Durante el día, se irán abriendo claros y los termómetros irán en ascenso, con máximas de entre 18 y 20 grados en conjunto.

Un Halloween tranquilo

De cara al viernes, día de Halloween, la llegada de una masa de aire templada hará que suban las temperaturas. De este modo, se espera una Castanyada y un día de Todos los Santos con valores muy por encima de lo habitual.

De hecho, los termómetros podrían registrar hasta 25ºC en conjunto, seis grados más de los que tocarían para esta época.

Predominará el cielo descubierto en general, excepto por algunas nubes altas, aunque por la tarde aumentará la nubosidad en el litoral.

El día de Todos los Santos

El sábado el tiempo seguirá en la misma línea: se abrirán claros en el litoral y prelitoral central, pero en las comarcas leridanas el cielo estará totalmente cubierto de nubes que irán desapareciendo a lo largo de la jornada.

Las temperaturas podrían ser incluso más altas debido al viento caliente de Poniente que dejará un ambiente veraniego.

Sin embargo, el tiempo volverá a sus valores habituales a partir del domingo: el paso de un nuevo frente dejará el cielo cubierto en gran parte de la comunidad autónoma, aunque solo se esperan chubascos en los Pirineos.

La temperatura empezará a bajar progresivamente hasta dejar un ambiente característico del mes de noviembre.