Catalunya deberá sacar el paraguas este miércoles: hay aviso de lluvia

Catalunya ha comenzado la semana con una masa de aire frío polar que ha dejado de media mínimas por debajo de los 10ºC.

Sin embargo, a partir de este miércoles el frío dará una tregua y los termómetros volverán a subir en buena parte de la comunidad autónoma. Las noches también serán más suaves, aunque el paraguas seguirá siendo un imprescindible durante la jornada.

Los meteorólogos anuncian un cambio de tiempo durante el miércoles provocado por un nuevo frente atlántico que aumentará la inestabilidad.

Se esperan lluvias

La jornada comenzará con el cielo cubierto por nubes densas en toda Catalunya, que dejarán caer precipitaciones dispersas en muchos puntos del territorio. Serán de distribución irregular y de intensidad débil, aunque por la mañana se esperan chubascos moderados en el sector central del litoral y prelitoral.

A partir de media tarde, la precipitación se desplazará hacia el tercio norte y oeste, especialmente en el sur del Pirineo y Prepirineo, aunque también podrían darse en el litoral y prelitoral.

Asimismo, el viento soplará con fuerza en la Costa Brava, con ráfagas que oscilarán entre los 40 y 60km/h. El ambiente será de pleno otoño, con valores que se moverán entre los 10 y 20 grados.

Borrasca efímera

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona empezará el día con unos 16 grados de mínima y se prevé llegar a los 23ºC de máxima. En Girona la jornada oscilará entre los 8 y los 22 grados.

En Lleida, el valor mínimo será de 9 grados y subirá hasta los 21ºC de máxima. Y en Tarragona, se arrancará con 13 grados de mínima que podrán llegar hasta los 23ºC, según la previsión.

El paso de la borrasca será efímero: de cara al jueves las lluvias quedarán rezagadas a puntos del litoral y prelitoral de Tarragona, pero serán de intensidad débil. El cielo se mantendrá nublado en gran parte del territorio, pero se abrirán claros en el noroeste.

Las temperaturas subirán ligeramente y el frío será más llevadero para dar paso a una Castanyada marcada por la tranquilidad atmosférica.

Fin de semana estable y tranquilo

Y es que el viernes estará caracterizado por la ausencia de nubes, que darán paso a un sol que brillará radiante en todo el territorio. A partir del mediodía aumentará la nubosidad en el litoral, pero no se esperan precipitaciones en ningún punto de Catalunya.

Además, el viento del sudoeste hará subir las máximas en general, un buen tiempo que se alargará durante todo el fin de semana.

Entre el domingo y el lunes pasará un frente débil que hará aumentar la nubosidad en Catalunya pero, de momento, solo se esperan lluvias en los Pirineos.