Cambio de estación
¿Cuándo empieza el invierno 2024- 2025? Día y hora del solsticio
El día más corto y la noche más larga del año suele ser en los días cercanos al solsticio de invierno
¿Y si nos quedamos siempre con el horario de invierno? Así cambiaría tu vida diaria
¿A qué hora amanece y anochece en Barcelona con el cambio de hora?
Lola Gutiérrez
El cambio de las estaciones suele producirse sobre los días 20, 21, 22 o 23. Y el solsticio de invierno coincidirá con el último viernes del año será el día 21 a las 10:03 horas.
Será entonces la noche más larga del año y el día más corto y, oficialmente y astronómicamente, quedará inaugurada esta última estación, que también saluda la llegada del nuevo año, dura aproximadamente 88 días y 23 horas, y acabará el 20 de marzo de 2024, cuando se inicie la primavera.
A lo largo del siglo XXI, el solsticio de invierno siempre se produce en España entre el 20 y 22 de diciembre. El hecho de que se corresponda con el día más corto y la noche más larga del año se explica porque, en este caso, el hemisferio norte está muy alejado del Sol en cuanto al eje y hay un desequilibrio de horas entre el día y la noche, de manera que hay más horas de oscuridad que de luz.
Últimas lluvias de estrellas del año
Pero en diciembre, además de las Navidades, también tendrá lugar un interesante fenómeno astronómico, el último del año. Es la lluvia de estrellas de las úrsidas, que se producirá entre el 16 y 26 de diciembre, cuando la Tierra atravesará una región de su órbita que coincide con una nube donde se concentran los restos de polvo, hielo y rocas de 8P/Tuttle, un cometa de 4,5 kilómetros de largo que tarda 13,6 años en dar una vuelta alrededor del sol. La mejor noche para verlas será del 21 al 22 de diciembre. Su tasa de actividad es modesta, entre 10 y 50 meteoros por hora, con una velocidad de unos 33 kilómetros por segundo.
