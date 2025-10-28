Últimas horas de sol en Catalunya: todo cambia este miércoles

Catalunya ha vivido un comienzo de semana marcado por una masa de aire frío polar que está dejando temperaturas por debajo de los 20ºC.

De hecho, este lunes ha sido el más frío desde el pasado abril y los termómetros han anotado valores más típicos de mediados de noviembre que de octubre. Sin embargo, parece que el frío va a dar un respiro al final de semana.

De momento, para este martes se prevé un tiempo similar: el cielo estará despejado y el sol será el protagonista en toda la comunidad autónoma, aunque por la mañana se esperan nieblas en el interior, prelitoral y Pirineo.

Mínimas y máximas

Las temperaturas seguirán la misma tendencia que el lunes: continuará haciendo frío por la mañana y por la noche, con mínimas por debajo de los 10ºC en muchos pueblos y ciudades.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona empezará el día con unos 13 grados de mínima y se prevé llegar a los 20ºC como máximo. En Girona la jornada tendrá dos grados de mínima y se llegará a los 20 grados de máxima.

En Lleida, el valor mínimo será de tres grados, que subirán hasta los 17ºC de máxima. Y en Tarragona, se arrancará con 10 grados de mínima, que podrán llegar hasta los 20ºC, según la previsión.

A medida que avance la jornada, aparecerán las primeras nubes, que anticiparán el cambio de tiempo del miércoles.

Lluvias en el territorio

Y es que el tercer día de la semana llegará una borrasca que transportará masas de aire húmedas hacia Catalunya.

El cielo catalán estará cubierto de nubes densas durante todo el día, que descargarán precipitaciones dispersas por todo el territorio.

Las lluvias comenzarán de madrugada en el sur del territorio y, a medida que avance la jornada, se irán extendiendo por toda Catalunya, aunque serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes.

Castanyada tranquila y sin lluvias

Este cambio de tiempo será efímero, ya que el jueves los chubascos quedarán relegados al sudoeste del territorio y a algunas comarcas barcelonesas. El cielo se mantendrá nublado, pero a partir de mediodía se abrirán claros.

Las temperaturas volverán a subir para dar paso a un fin de semana estable y con valores por encima de los 20ºC. Además, se espera una Castanyada tranquila y sin lluvias.