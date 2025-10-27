Frío en Barcelona: los termómetros se desploman esta semana

Catalunya ha vivido un fin de semana marcado por la inestabilidad y los chubascos dispersos, especialmente en el litoral barcelonés, donde han dejado entre 1 y 10 litros de acumulaciones.

Además, el viento intenso de tramuntana de la semana pasada -con ráfagas de hasta 100km/h- ha traído consigo una masa de frío polar en superficie que ha provocado un descenso de las temperaturas de hasta 10ºC.

Desde el domingo se mantienen los termómetros por debajo de los 20ºC, lo cual se ha dejado notar sobre todo en algunos barrios de Barcelona, donde los valores han rozado los 13ºC, las mínimas más bajas de este mes de octubre.

Termómetros en descenso

La posición de la borrasca Benjamin en los países nórdicos y el potente anticiclón en el Atlántico se dejarán notar en Barcelona durante unos días más.

De este modo, los meteorólogos prevén que hasta el martes los termómetros podrían anotar valores de entre dos y seis grados menos de lo que tocaría para esta época del año.

De cara a este lunes, las temperaturas seguirán en descenso y no subirán de los 20ºC, un frío que se notará especialmente en la parte alta de Barcelona, Collserola y en la zona del río Besòs.

Bon dia. Iniciem la setmana amb baixada notable de la temperatura arreu del país. S'observen valors de temperatura per sota dels 5 °C a l'interior, i per sota dels 0 °C al Pirineu. pic.twitter.com/mj4NAfRg8D — Meteocat (@meteocat) October 27, 2025

En la misma línea

No obstante, las nubes desaparecerán para dar paso al sol, que será el protagonista de la semana.

En el resto de Catalunya, el martes será similar: el cielo estará poco cubierto y se formarán bancos de niebla matutina en las comarcas leridanas de la Noguera, Urgell, la Segarra y el Solsonès, lo que favorecerá que el mercurio se sitúe por debajo de los 10ºC a lo largo de la mañana.

El viento del norte seguirá soplando con fuerza, con rachas que podrían superar los 50km/h en la provincia de Girona.

Aquest dilluns predominarà l'ambient assolellat arreu, amb permís d'alguns bancs de boira matinals a l'interior, i d'alguns estrats baixos a punts de la Costa Brava però amb tendència a minvar també al llarg del matí. pic.twitter.com/S3lmqtjufl — Meteocat (@meteocat) October 27, 2025

La situación meteorológica continuará en la misma línea durante el martes: la jornada comenzará con el cielo radiante y sin nubes, aunque en Barcelona se podrían registrar las mínimas más bajas desde el mes de mayo.

Una nueva borrasca

A partir del mediodía aparecerán nubes que cubrirán la atmósfera, sobre todo en el sur del territorio.

Además, el viento comenzará a soplar con intensidad desde el interior de la Península hacia el sudeste catalán para dar paso a un giro radical en el clima.

Y es que el miércoles una borrasca situada en el oeste de Portugal transportará masas de aire húmedas hacia Catalunya.

Vuelven las lluvias

Las nubes densas cubrirán toda la comunidad autónoma y provocarán precipitaciones que comenzarán de madrugada en el sur del territorio y que se extenderán hacia el norte durante el día.

A partir de media tarde, los chubascos se concentrarán en el litoral central y en el interior; conviene tener preparado el paraguas, aunque las acumulaciones serán escasas.

Las temperaturas captarán un leve repunte que será más notable en Girona, donde se situarán por encima de la media.

Fin de semana incierto

Las lluvias continuarán en el litoral durante la mañana del jueves, pero a medida que avance la jornada irán perdiendo fuerza, hasta desaparecer.

Por la tarde volverá el sol y el buen tiempo a Catalunya: los mercurios seguirán subiendo hasta el viernes, con máximas que podrían superar los 24ºC en el prelitoral.

La previsión para el fin de semana aún es incierta, pero se espera una Castanyada tranquila y sin precipitaciones a la vista.